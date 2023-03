Les vols de catalyseurs en hausse au Québec

La SQ à reçu 876 signalements pour des vols de catalyseurs en 2022, comparativement à 765 en 2021. Des statistiques qui ne couvrent pas les territoires desservis par les corps municipaux, le SPVM et le SPVQ , par exemple.

Cette hausse ne surprend pas Stéphane Beaupré, conseiller chez Silencieux Gosselin, à Québec. Chaque jour, il estime qu'entre deux et cinq clients se présentent à son commerce avec des catalyseurs volés.

Stéphane Beaupré conseille aux automobilistes de stationner leurs véhicules dans des endroits bien éclairés. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

On a développé une expertise dit-il. On est rendus avec des gars qui sont habitués à ce remplacement.

Les modèles les plus souvent visés?

Des VUS, des véhicules un peu plus hauts de terre, tout ce qui est plus bas, on voit très rarement ça arriver, note-il.

Le convertisseur catalytique est une pièce du système d'échappement qui permet de diminuer les rejets polluants produits par les moteurs à essence. Cette pièce est de plus en plus convoitée par les voleurs en raison des métaux nobles et rares utilisés pour sa confection, et qui ont pris de la valeur dans les dernières années.

Entre deux et cinq clients se présentent chaque jour chez Silencieux Gosselin pour des catalyseurs volés, selon l'entreprise. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

Équipé de bons outils, un individu peut dérober un catalyseur en l'espace de quelques minutes et empocher plusieurs centaines de dollars en revendant la pièce.

Que faire pour prévenir les vols ?

Il n'y a pas de solution miracle pour empêcher ce type de vol. Ça relève du gros bon sens , croit Jesse Caron, porte-parole de CAA Québec.

Si on a un garage, on stationne le véhicule à l'intérieur estime le porte-parole. Deuxièmement, on peut installer à l'extérieur de la maison les fameuses lampes à détecteur de mouvements.

Il se vend également des plaques de métal ou des fils recouverts de kevlar qui peuvent dissuader les voleurs de s'attaquer a votre catalyseur.

Jesse Caron suggère aux citoyens de se procurer des véhicules plus bas sur roues, des berlines et des voitures compactes, par exemple, qui rendent l'accès au catalyseur plus difficile.

Jesse Caron est porte-parole de CAA Québec (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Stéphane Beaupré recommande également aux citoyens de garer leur véhicule dans des endroits bien éclairés.

