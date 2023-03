Les infirmières d’Héma-Québec en grève dans la Capitale-Nationale

Pendant toute la journée, aucun prélèvement de sang des groupes B Rh-, AB Rh-, B Rh+ et AB Rh+ ne sera effectué dans les centres Globules ainsi que dans les cliniques mobiles de la Capitale-Nationale. Le plasma ne sera pas prélevé non plus. Des rendez-vous ont dû être annulés.

Dans la grande région de Montréal, la grève du Syndicat aura lieu lundi.

Le Syndicat et la partie patronale se sont entendus pour maintenir certains services pendant la grève.

« On a la responsabilité d’approvisionner les hôpitaux du Québec, c’est un service essentiel, donc pour certains groupes sanguins rares ou en demande, les services continuent d’être offerts et des gens sont envoyés en renfort. » — Une citation de Patrice Lavoie, directeur des relations publiques pour Héma-Québec

Ainsi, les prélèvements de plaquettes et de sang des groupes A et O ne sont pas interrompus.

Il reste encore des rendez-vous à combler pour les groupes sanguins A et O aujourd’hui. On prend les passants aussi , souligne la présidente du Syndicat, Vanessa Poirier.

Les gens qui avaient rendez-vous et qui n’ont pas été appelés par Héma-Québec peuvent se présenter à l’heure convenue.

La parité salariale en litige

Vanessa Poirier affirme que la majorité des clauses en négociations ont trouvé une entente. La dernière, en litige, est le salaire. Les infirmières souhaitent continuer de bénéficier d’une parité salariale avec les professionnels en soins infirmiers du réseau public.

On ne veut pas mettre la population en péril. Pour le moment, la grève générale illimitée n’est pas envisagée, mais on a le mandat , indique la présidente du Syndicat.

De son côté, le patronat assure que tout le processus depuis le début se fait en grand respect de la profession. On négocie de bonne foi, on offre des conditions justes et on a la volonté d’arriver à une entente .

Trois journées de conciliation sont prévues les 13, 15 et 16 mars.

Le Syndicat représente 79 infirmières et infirmières auxiliaires d’Héma-Québec dans la grande région de Québec et 130 dans le Grand Montréal.