Quatre personnes arrêtées à Moncton pour trafic de drogues

Les quatre arrestations ont eu lieu le 2 mars dans une résidence de la rue High. Deux de ces personnes ont comparu en cour le lendemain.

Kenneth Maccallum, 43 ans, et Denesha Savoie, 28 ans, sont tous deux accusés de possession de cocaïne dans le but d'en faire le trafic. D’autres accusations en matière de possession et d’entreposage d’armes à feu pèsent aussi sur eux. Denesha Savoie est aussi accusée de ne pas avoir respecté les conditions d'une ordonnance de remise en liberté.

Ils ont tous deux été remis en liberté en attendant leur prochaine comparution en cour et ils doivent respecter entre-temps certaines conditions.

Les deux autres personnes arrêtées, un homme de 36 ans et une femme de 43 ans, doivent comparaître en cour le 6 juin.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La GRC dit avoir saisi les armes et les drogues ci-dessus lors de l'arrestation de quatre personnes à Moncton le 2 mars 2023. Photo : Gendarmerie royale du Canada

La GRC dit avoir saisi plusieurs pièces à conviction durant la perquisition : deux armes à feu prohibées, une autre arme à feu chargée, des munitions, certaines quantités de drogues qui seraient de la méthamphétamine, de l'hydromorphone, de la cocaïne, des médicaments d'ordonnance, ainsi que l’argent comptant et des objets associés au trafic de drogues.

La police poursuit son enquête.