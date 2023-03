2 suspects arrêtés pour le vol du VUS de Mitch Marner à Toronto

Selon les policiers, les trois suspects avaient bloqué le passage du Land Rover avec une voiture Honda Civic près d'un cinéma de l'ouest de la ville le soir du 16 mai dernier.

La victime s'apprêtait alors à monter à bord du VUS avec un passager.

Deux des suspects, munis d'une arme de poing, seraient sortis de la Honda et auraient demandé les clés du Land Rover. Le troisième suspect, armé d'un couteau, aurait réclamé le téléphone cellulaire de l'une des victimes.

Deux des trois suspects auraient ensuite pris la fuite avec le véhicule volé, alors que le troisième conduisait la Honda, selon la police.

Le véhicule a été volé à mains armées près d'un cinéma à Etobicoke, selon la police. Photo : Radio-Canada

Les deux suspects appréhendés :

Christon Arman Johnson, 24 ans, de Brampton

Anas Adan Farah, 21 ans, de Toronto

Ces derniers ont comparu en cour mercredi, selon la police, qui les accuse aussi du vol d'un véhicule Audi R8 dans l'ouest de la ville le 17 avril.

Les policiers n'ont pas encore retrouvé ce véhicule, mais ils ont récupéré le Land Rover de Mitch Marner.

La police décrit le troisième suspect, toujours au large, comme Noir et qui portait un masque et des vêtements foncés. Il est considéré comme armé et dangereux.