Crise à la SAAQ : des conducteurs bénéficieront d’un sursis de saisie de véhicule

Québec annonce la suspension, pour 90 jours, de l'infraction et de la saisie du véhicule routier dont est passible un conducteur qui n'a pas renouvelé son permis de conduire dont l'échéance était entre le 25 janvier et le 9 mars 2023.

Pour les gens dont le permis est arrivé à échéance entre le 25 janvier et le 9 mars, vous ne pourrez pas recevoir une contravention pour une période de 90 jours , a annoncé vendredi la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.

Vous avez donc jusqu'au 7 juin pour vous régulariser , a-t-elle résumé, précisant que cette mesure concernerait environ 56 000 personnes.

La SAAQ a fermé ses portes entre le 26 janvier et le 20 février afin de préparer la transition numérique vers le système SAAQclic. Depuis, des ratés informatiques ont provoqué de longues files d'attente devant les centres de services de la SAAQ .

Mercredi, le gouvernement avait déjà annoncé que les usagers, dont le permis de conduire vient à échéance du 9 mars au 1er juin, ont droit à 90 jours supplémentaires pour régulariser leur dossier.

Les mesures annoncées plus tôt cette semaine touchaient quant à elles 217 000 transactions potentielles par mois, selon la ministre Guilbault.

Les mesures d'atténuation mises en place Accompagnement des usagers pour l'inscription simplifiée au Service d'authentification gouvernemental (SAG) – deux documents demandés, au lieu de quatre – dans sept points de services (Laval, Longueuil, Montréal (Langelier), Québec (Lebourgneuf), Drummondville, Saguenay et Gatineau).

Il n'est plus nécessaire de se présenter à un bureau de la SAAQ pour renouveler une carte d'assurance maladie. Les Québécois sont temporairement invités à transmettre par la poste leur formulaire de renouvellement rempli et signé à la Régie de l'assurance maladie du Québec.

pour renouveler une carte d'assurance maladie. Les Québécois sont temporairement invités à transmettre par la poste leur formulaire de renouvellement rempli et signé à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Prolongement de 90 jours de la période de validité des permis de conduire dont l'expiration est prévue entre 9 mars et le 1 er juin 2023.

juin 2023. La période de validité des certificats d'immatriculation temporaires délivrés du 9 mars au 8 avril 2023 passe de 10 à 60 jours.

La validité des permis de conduire étrangers sera maintenue jusqu’au 29 août 2023, afin de donner un sursis à leurs titulaires pour présenter une demande de permis au Québec.

Affichage en ligne du temps d'attente estimé.

Ajout de 150 employés dans les centres de service.

Prolongement des heures d'ouverture en soirée et la fin de semaine.

Priorisation des dossiers des camionneurs et des chauffeurs de taxi afin que ceux-ci, dont le travail exige un permis en règle, ne soient pas pénalisés par des retards indus.

En mettant tout ça ensemble, j’ai bon espoir qu’on va répartir l’achalandage, qu’on va réduire le stress sur les gens qui [s’inquiètent] de recevoir une contravention […] parce qu’ils ont de la misère à avoir un rendez-vous et qu'on va réduire la pression sur les employés , a soutenu Mme Guilbault en point de presse devant la succursale de la SAAQ située sur le boulevard Henri-Bourrassa à Montréal.

Elle est allée à leur rencontre pour les remercier et prendre le pouls de l'évolution de la situation depuis la mise en œuvre de certaines mesures.

Guilbault admet des erreurs de planification et de communication

Geneviève Guilbault admet que la SAAQ a mal planifié sa transition numérique et mal communiqué les implications de cette transition aux usagers.

Elle refuse toutefois, du moins pour l'instant, de blâmer les dirigeants de la société d'État, mais promet qu'une analyse rétrospective viendra faire la lumière sur les ratés de cette transition et la responsabilité de ses architectes.