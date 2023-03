Le fonds pour les refuges pour les victimes de violence bien accueilli en Saskatchewan

La ministre de la Justice et procureure générale de la Saskatchewan, Bronwyn Eyre, a expliqué mercredi que les refuges de transition sont des appartements sécurisés et subventionnés où les femmes et les enfants peuvent généralement séjourner de six mois à deux ans.

Selon la directrice générale du YMCA de Regina, Melissa Coomber Bendtsen, il s’agit d’un investissement important pour faire face à la violence conjugale et pour aider les femmes dans la province.

Elle précise aussi qu'à cause du manque de financement, plusieurs employés sont en épuisement professionnel dans les refuges.

Je pense que cela aura un impact important sur notre capacité à maintenir les familles dans un logement, ce qui est un élément essentiel , estime Melissa Coomber Bendtsen.

« Cela aura un impact sur les taux de violence domestique dans la province, car ça signifie que les femmes ne retourneront pas dans des situations dangereuses. » — Une citation de Melissa Coomber Bendtsen, directrice générale du YMCA de Regina

De son côté, la directrice générale d’Hébergement femmes Canada, Lise Martin, souligne que le taux de violence conjugale augmente chaque année en Saskatchewan.

Il est très important que le financement soit continu. Lorsque vous travaillez dans ce type d'environnement, c'est très difficile , souligne-t-elle.

« Le niveau de services et de protection offert aux femmes et aux enfants ne devrait pas dépendre de leur code postal. » — Une citation de Lise Martin, directrice générale d’Hébergement femmes Canada

Vous devez avoir la certitude qu'un an plus tard, le financement sera maintenu et qu'il sera ajusté au fil du temps pour refléter l'inflation et le coût de la vie , ajoute-t-elle.

Mercredi, à l'Assemblée législative à Regina, Bronwyn Eyre n’a pas précisé le montant qui sera octroyé à la création de refuges de transition.

Avec les informations de Sara Maccagnan