Le tennis de table, une affaire de famille

Chez les Bélanger, le tennis de table est une affaire de famille.

Grâce à sa tante Guylaine Bélanger, Jade fait partie de la délégation de l’Est-du-Québec. Venue l’encourager, Micheline, sa grand-mère, est une ancienne athlète.

Ça fait bizarre un peu que toute ma famille soit là , dit Jade Bélanger en souriant. L’athlète de 12 ans de Saint-Fabien participe à ses premiers Jeux.

Je lui ai dit : ''tu devrais essayer ça'' , explique sa tante. Je lui ai dit que grand-maman est allée au jeu, les cousins sont allés au jeu, moi je suis allée au jeu, que ce serait le fun et qu’elle ne regrettera pas l’expérience! Et elle a dit : ''j’embarque'' , raconte Guylaine Bélanger, qui s'est inscrite comme déléguée au tennis de table.

Guylaine Bélanger à gauche, Jade au milieu et Micheline Bélanger à droite. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Guylaine Bélanger a été responsable du Club de tennis de table de Saint-Fabien. Comme athlète émérite, elle a fait bonne figure sur les scènes régionales, provinciales et nationales entre 1970 et 1980. En 1975, elle a participé aux Jeux du Québec à Rimouski. En 1981, l’entraîneuse a remporté une médaille d’argent lors des championnats canadiens et une médaille d’argent aux Jeux du Canada deux ans plus tard.

Micheline Bélanger a quant à elle participé à cinq reprises aux Finales des Jeux du Québec entre 1972 et 1976.

Quand j’en vois d’autres qui peuvent participer, je les envie. Ça a été une si belle expérience. J’ai adoré. […] Je suis contente que les jeunes puissent vivre ça à leur tour, s'extasie l'ex-athlète.

« Le fait de venir et de participer et d’être entourés des copains et des amis de la famille, c’est extraordinaire. » — Une citation de Micheline Bélanger, ex-athlète bas-laurentienne

Pour assister aux matchs de sa petite fille, elle a même enfilé son vieil uniforme. Ils m’ont dit : ''tu devrais apporter ta froc des Jeux''. […] C’est la froc de Jonquière en 1976. C’est des souvenirs!

Les frères Dumont

C’est aussi une histoire de famille pour les frères jumeaux Alexis et Olivier Dumont, qui font partie des Clubs de tennis de table de Trois-Pistoles et Saint-Fabien. Ils auraient dû participer en tant qu’athlètes aux Jeux du Québec en 2021, mais la COVID-19 a changé leurs plans.

Maintenant trop âgés pour se mesurer aux autres sportifs, ils ont suivi une formation pour devenir entraîneurs au tennis de table pour la délégation de l’Est-du-Québec.

Je ne pensais pas que ça allait venir sitôt. Mon but, c’était de coacher les Jeux du Québec plus tard dans ma vie, mais là, je le vis en ce moment et j’en suis très fier est très reconnaissant de la chance qu’on m’a donnée , souligne le jeune athlète.

Olivier a fait partie de la délégation de l’Est-du-Québec à Alma en 2017 et à Québec en 2019.

À gauche, Alexis Dumont et à droite, Olivier Dumont. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

On essaie de transmettre le plus de bagages que l’on a , renchérit son frère jumeau Alexis Dumont. Mais on essaie de garder une forme d’autorité envers eux, même si on a l’âge approximatif de certains de nos joueurs.

La délégation de tennis de table de l’Est-du-Québec termine en 4e position sur 17 équipes avec 1216 points. Elle n’a pas obtenu de médaille pour le moment.

D’autres épreuves sont prévues vendredi et samedi.

D’après un reportage de Fabienne Tercaefs