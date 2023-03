Deux chercheurs en sciences cardiovasculaires demandent qu’on cesse de changer l’heure

La plupart des Nord-Américains s’apprêtent à avancer leur horloge à l’heure d’été en fin de semaine, dans la nuit de samedi à dimanche. Au Manitoba, deux chercheurs soulignent les dangers de cette pratique pour la santé et demandent qu'on y mette fin.

Le Dr Lorrie Kirshenbaum et la Dre Inna Rabinovich-Nikitin travaillent à l’Institut des sciences cardiovasculaires de l’Hôpital Saint-Boniface. Dans leurs laboratoires, ils étudient le lien entre le rythme circadien, soit l’horloge biologique du corps, et la santé cardiovasculaire.

Les deux spécialistes sont également membres de la Société canadienne de chronobiologie, qui milite pour l’élimination des changements d’heure deux fois par an.

Dans un communiqué publié jeudi, la Dre Rabinovich-Nikitin explique que leurs recherches ont étudié le lien entre cette horloge biologique, le stress et la santé du cœur. Ainsi, l’horloge circadienne régule une réponse adaptative cruciale au stress qui pourrait avoir un impact sur les mécanismes de contrôle de la qualité du cœur.

Le maintien d’une horloge circadienne saine est donc important non seulement pour la prévention des maladies, mais aussi pour éviter des crises cardiaques , précise-t-elle.

Il y a plus d’obscurité le matin et plus de lumière le soir, ce qui perturbe l’horloge , ajoute le Dr Kirshenbaum. Notre corps essaie de s’aligner sur ce rythme, mais il n’y parvient pas.

Les médecins notent que les travailleurs de quart peuvent être plus vulnérables aux effets négatifs du changement d’heure.

L’heure d’été peut empêcher ces travailleurs d’ajuster leur horloge interne à leur horaire de travail, ce qui entraîne un manque de sommeil, de la fatigue et une diminution des fonctions cognitives , peut-on lire dans le communiqué.

Le Dr Lorrie Kirshenbaum a étudié le lien entre une mauvaise santé cardiaque et le changement d'heure saisonnier. Photo : Hôpital Saint-Boniface Recherche

Selon le Dr Kirshenbaum, les effets du changement d’heure se manifestent par une légère dépression et des variations de la tension artérielle.

Même le changement d'une seule heure a un impact sur la physiologie et notre corps , souligne-t-il.

Le passage permanent à l’heure normale contribuerait à prévenir les risques accrus de diabète, de maladies cardiaques et de dépression que les études associent à l’heure d’été, selon le communiqué.

Experte en sommeil, Diana McMillan reconnaît que l’heure d’hiver est meilleure pour le corps humain, mais affirme que le passage à l’heure d’été peut être l’occasion de réévaluer les habitudes de sommeil.

Notre sommeil nous apporte beaucoup et il est important de voir comment nous pouvons favoriser un meilleur sommeil non seulement pendant le passage à l’heure d’été, mais aussi au quotidien , indique-t-elle.

Mme McMillan estime que d'avoir une routine à l’heure du coucher et de minimiser la consommation de caféine et d’alcool sont des moyens de mieux dormir la nuit.

Selon elle, se coucher 15 minutes plus tôt chaque soir dans les jours précédant le changement d’heure peut aussi aider à se préparer au passage à l'heure d'été, et à son heure de sommeil en moins.

Avec les informations de Chidi Ekuma