Une saison de pêche à l’éperlan particulièrement mauvaise dans la Péninsule acadienne

Il a fallu du temps avant que les côtes de la Péninsule acadienne soient couvertes de glace cette année. Et lorsque les pêcheurs d'éperlan ont finalement pu mettre leur ligne à l'eau, les poissons n'étaient pas au rendez-vous. Alors que cette saison de pêche n'est pas encore terminée, les pêcheurs sont déjà prêts à l'oublier.

La pêche à l'éperlan n’a pas été fructueuse cet hiver dans la Péninsule acadienne, selon Xavier LeBreton, un résident de Lamèque qui taquine ce petit poisson depuis plus de 25 ans.

À Caraquet, un pêcheur doit se contenter d'une bien maigre récolte, avec trois poissons. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

On est deux qui possèdent une cabane, mais cette année, on ne l’a même pas mise sur la glace. On s’est juste servis de notre tente par rapport qu’il n’y a pas eu de glace de bonne heure comme d’habitude, puis l’éperlan n’était pas là , soupire Xavier LeBreton au cours d’une entrevue accordée vendredi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Pêche à l'éperlan : une saison historiquement mauvaise dans le Nord-Est ÉMISSION ICI PREMIÈRE • La matinale Pêche à l'éperlan : une saison historiquement mauvaise dans le Nord-Est. Contenu audio de 9 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 9 minutes

Bien peu d’éperlans mordent à l’hameçon ces temps-ci dans la région, ajoute Xavier LeBreton.

Les pêcheurs, il y en a encore qui pêchent, il y en a qui en prennent un petit peu. Ce ne sont pas de grosses quantités comme on prenait habituellement , dit-il. Le sud du Nouveau-Brunswick, ils ont eu de l’éperlan, eux autres. Mais les pêcheurs sportifs et commerciaux ici dans notre coin, ça n’a pas été fort.

Albert Lebreton est pêcheur d'éperlan à Pokemouche, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Albert LeBreton, un pêcheur de Pokemouche, dit que si tu en pognes 60 , c'est une bonne journée.

À une dizaine de jours du printemps, on pratique toujours la pêche sur glace à Caraquet, mais les adeptes qui avaient l’habitude de pêcher sur les glaces aux abords du Sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage se rassemblent dorénavant au quai.

Une cabane de pêcheur à Caraquet. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

C’était mieux là. La glace a pris tard et c’est pour ça que l'éperlan est tout parti en dehors , raconte Albert LeBreton.

La saison de la pêche à l’éperlan se termine à la fin du mois de mars. Les propriétaires d’abris de pêche solide devront toutefois les retirer de la glace au plus tard le 15 mars.