Les changements climatiques aggravent les problèmes de nids-de-poule, selon des experts

La hausse des températures a aussi un impact sur les routes, qui peuvent parfois ressembler à la surface de la lune.

Tous ceux qui vivent dans la région de la capitale nationale savent que le printemps est connu comme la saison des nids-de-poule .

Les fluctuations de température créent un cycle destructeur d'expansion et de contraction de l'asphalte gelé et fragile. Les rayons de soleil plus puissants font fondre la glace qui, pendant des semaines, a dissimulé les cavités sur la route.

Ottawa compte 6000 kilomètres de réseau routier, chacun soumis aux quelque 80 cycles de gel et de dégel que connaît la ville en moyenne chaque année. Les équipes remplissent des centaines de milliers de nids-de-poule chaque printemps, 17 435 jusqu'à présent cette année, selon l’administration municipale.

Des routes construites sans tenir compte des changements climatiques

Certains experts estiment que le problème ne fera que s'aggraver.

Nous avons construit ces routes il y a de nombreuses années sans tenir compte des changements climatiques , explique le professeur en génie civil à l'Université de Carleton, Kamal Hossain.

Le professeur en génie civil à l'Université de Carleton, Kamal Hossain Photo : Radio-Canada / Nicole Williams

Les équipes utilisent traditionnellement une colle spécifique pour l'asphalte, mais ce matériau est très sensible à la chaleur. À mesure qu'Ottawa connaît des températures plus élevées, l'asphalte se ramollit et finit par fragiliser davantage les routes, dit-il.

La Ville d'Ottawa est bien consciente de ce problème. Au printemps dernier, son personnel a produit un rapport détaillé énumérant les nombreux risques pour les infrastructures municipales et pour la santé des résidents à mesure que le temps devient plus chaud, plus humide et plus orageux. En tête de liste : les routes d'Ottawa.

Les matériaux utilisés pour les routes ne sont pas adaptés à l'ampleur et à la durée des épisodes de chaleur , peut-on lire dans le rapport de la Ville sur les vulnérabilités au changement climatique. Les épisodes de gel et de dégel hivernaux sont particulièrement dommageables pour les routes et les trottoirs, car ils provoquent des fissures, des soulèvements, des nids-de-poule et des ornières.

Le prix des nids-de-poule augmente

Les équipes municipales comblent déjà des centaines de milliers de nids-de-poule chaque année, soit plus de 1,1 million au total depuis 2018. À mesure que le coût de la main-d'œuvre et des matériaux augmente que le réseau routier s’étend à Ottawa, le coût des réparations croît également.

Le budget de la Ville pour les réparations et l'entretien de l'asphalte a constamment augmenté au cours des cinq dernières années, et cela n'inclut même pas les travaux plus coûteux où des routes entières doivent être repavées.

Les usagers de la route doivent également absorber ces coûts, en particulier ceux qui conservent des véhicules plus anciens pour économiser de l'argent et qui sont plus susceptibles d'être endommagés, analyse Julie Bowen, de l'Association canadienne des automobilistes (CAA) pour la division du nord et de l'est de l'Ontario.

Qu'il s'agisse d'un pneu éclaté ou d'un pare-chocs endommagé, voire délogé, les nids-de-poule peuvent coûter jusqu'à 6000 dollars de réparation à un propriétaire de véhicule.

Nous avons environ 34 000 kilomètres de routes que nous considérons comme en mauvaise ou en très mauvais état en Ontario , estime M. Bowen.

Des solutions trop coûteuses, selon la Ville

La solution - changer la façon dont les routes sont construites - nécessite des investissements importants, analyse M. Hossain.

Certaines juridictions, dont les trois territoires du Canada, utilisent le béton pour améliorer la durabilité des routes, mais cette solution est plus coûteuse que la pose d'asphalte.

Les États-Unis, qui disposent d'une administration fédérale des routes, consacrent chaque année des centaines de millions de dollars à la recherche sur la construction et la durabilité des routes. C'est un aspect qui manque au Canada et c’est vraiment dommage , commente M. Hossain.

Pour la Ville d'Ottawa, les dix dernières années ont été une période d'essais et d'erreurs en matière de construction routière.

En 2018, des contrats avec les fournisseurs d'asphalte ont été annulés après qu'un audit réalisé en 2017 a révélé que les matériaux n'étaient pas conformes aux normes requises pour réparer les routes et les nids-de-poule.

La Ville continue de chercher un moyen fiscalement responsable de résoudre le problème à long terme, selon le conseiller Tim Tierney, qui préside le Comité des transports d’Ottawa.

M. Tierney, qui siège au conseil municipal depuis plus de 12 ans, se souvient d'une époque où les équipes avaient essayé d'utiliser du jus de betterave pour améliorer l'adhérence des routes, sans succès.

Il n'y a pas de place dans le budget pour le béton, a-t-il concédé.

En 2019, Ottawa a acheté deux Python 5000, des machines d'une valeur de 400 000 dollars qui nettoient automatiquement les nids-de-poule, les remplissent d'asphalte et les tassent. Photo : Radio-Canada

Il reconnaît toutefois que la Ville consacre déjà beaucoup de temps et d'argent à l'entretien de ses routes. En 2019, Ottawa a acheté deux Python 5000, des machines d'une valeur de 400 000 dollars qui nettoient automatiquement les nids-de-poule, les remplissent d'asphalte et les tassent.

M. Tierney annonce que la flotte de réparation d'Ottawa comptera quatre Python à partir de la fin du mois de mars.

Au fur et à mesure que l'industrie et la technologie s'améliorent, nous espérons avoir une meilleure solution , a-t-il dit.