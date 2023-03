Un dernier tour de piste pour Mario Boily comme président de la course des Pichous

La 55 e course des Pichous, qui se tiendra samedi dans les rues de Jonquière et de Chicoutimi, sera la dernière de Mario Boily après 15 ans à la présidence de l’événement.

L’organisateur du 15 kilomètres des Pichous tirera sa révérence le cœur gros et la tête remplie de souvenirs. Avant d’accéder à la présidence de la mythique course à pied, il en a été le trésorier pendant une dizaine d’années.

Après 25 ans, j’ai droit à un petit peu de repos. Quand on pense à toutes les années, il est arrivé toutes sortes de circonstances et on a passé au travers de bien des choses, surtout la pandémie, qui a causé bien des problèmes. Je n’ai pas de regrets et je peux dire que c’est mission accomplie , a soutenu Mario Boily en entrevue à l’émission C’est jamais pareil à la veille du départ, vendredi.

La 50e présentation de la course en 2019 a été l’un des moments marquants pour M. Boily à la tête de l’événement. Mais, il y a aussi eu des épisodes difficiles. En 2018, la structure d’acier installée à l’arrivée s’était effondrée en raison des forts vents et une personne avait été blessée.

En 2018, il faisait, je crois -22 degrés Celsius et il faisait -30 avec les vents. Mon camion était stationné tout près [de l'arrivée]. La structure était tombée sur mon camion. Il aurait pu y avoir des conséquences assez tragiques , s’est souvenu Mario Boily.

La députée de Chicoutimi et ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, lui rendra d’ailleurs hommage, mardi prochain, lors de sa prise de parole à l’Assemblée nationale.

Près de 3400 participants attendus

Cette année, ils seront environ 3400 coureurs et marcheurs à prendre le départ devant la Cité Saint-François, à Jonquière. L’arrivée est prévue sur le boulevard Saguenay, à Chicoutimi, près de la Zone portuaire.

Certains athlètes viendront d'aussi loin que la Colombie-Britannique. Il y aura aussi des participants en provenance de l’Alberta, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick.

Selon le président, 91 bénévoles aident à l’organisation de la course cette année.