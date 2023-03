Peu importe où l’on se trouve à Rimouski, on peut apercevoir le clocher de la cathédrale. Fermé depuis 2014 pour des raisons de sécurité, le bâtiment inauguré en 1860 a reçu dernièrement une reconnaissance d’immeuble patrimonial par le gouvernement du Québec. Retour en archives sur l’importance historique de la cathédrale Saint-Germain-de-Rimouski et sur les efforts menés pour assurer sa préservation.

« Pour la première fois depuis 1860, il n’y a pas eu de messe du dimanche ce matin à la cathédrale de Rimouski. Elle est fermée depuis hier par mesure de sécurité. » — Une citation de Audrey Roy, Téléjournal Est-du-Québec, 30 novembre 2014

Le 30 novembre 2014, la journaliste Michaëlle Ouellet présente un reportage au Téléjournal de l’Est-du-Québec au sujet de la fermeture de la cathédrale Saint-Germain-de-Rimouski.

Reportage de Michaëlle Ouellet au sujet de la fermeture de la Cathédrale Saint-Germain-de- Rimouski en raison des dangers de sécurité reliés au mauvais état du bâtiment. Le bulletin de nouvelles est animé par Audrey Roy.

La décision de fermer la cathédrale est prise d’un commun accord entre l’Archevêché et la Fabrique. La maçonnerie présentait de plus en plus de problèmes. On estime alors que des travaux d’au moins cinq millions de dollars sont nécessaires pour rendre le lieu sécuritaire.

Plusieurs paroissiens sont émotifs et déplorent la fermeture de ce lieu de culte situé en bordure du fleuve Saint-Laurent.

« Je suis profondément chagrinée de voir la situation de la cathédrale. » — Une citation de Cécile Dionne, paroissienne

Un jalon important dans le développement de l’Est-du-Québec

Deux ans après la fermeture de la cathédrale, la journaliste Julie Tremblay la visite en compagnie de deux historiens pour mieux comprendre son importance historique.

Son reportage est présenté au Téléjournal de l’Est-du-Québec le 6 janvier 2017.

Reportage de Julie Tremblay qui retrace l’histoire de la construction de la cathédrale de Saint-Germain-de-Rimouski et son apport important pour l’Est du Québec. Le bulletin de nouvelles est animé par Nadia Ross.

La cathédrale a joué un rôle important dans le développement non seulement de Rimouski, mais de tout l’est du Québec.

Comme l’explique Kurt Vignola, professeur d’histoire au cégep de Rimouski, la cathédrale c’est le cœur de la ville et le développement de Rimouski se fera tout autour.

Jean-René Thuot, professeur d’histoire à l’UQAR, raconte qu’au milieu du 19e siècle, le diocèse de Rimouski inclus les régions de la Côte-Nord, de la Gaspésie, du Témiscouata et du Bas-Saint-Laurent.

Le premier évêque de Rimouski, Jean Langevin, est le frère d’Hector-Louis Langevin, un des Pères de la Confédération. Un homme influent au Québec comme au Canada.

Construite entre 1854 et 1859, Saint-Germain-de-Rimouski est l’œuvre de l’architecte Victor Bourgeau qui a également imaginé la cathédrale de Trois-Rivières, l'église Marie-Reine-du-Monde de Montréal et le décor intérieur de l'église Notre-Dame de Montréal .

L'église, qui appartient au mouvement néo-gothique, est devenue cathédrale en 1867. Elle a une longueur de 75 mètres (250 pieds) et une hauteur de 69 mètres (225 pieds).

La valeur historique de la cathédrale réside également dans les objets qu’elle abrite. Comme son orgue Casavant de 4500 tuyaux installés en 1921.

Le 6 mai 1950, l’incendie majeur qui a détruit une grande partie de la ville de Rimouski s’est arrêté juste devant la cathédrale.

Saint-Germain-de-Rimouski a subi des réparations majeures en 1921, 1967 et 1984.

Des idées pour une restauration et une mise en valeur

« De la création d’un amphithéâtre à ciel ouvert au maintien d’un lieu de culte, tous les mémoires sont unanimes, la cathédrale doit être conservée. » — Une citation de Isabelle Damphousse

Le 3 juin 2017, à la suite du dépôt des mémoires des citoyens et organisations préoccupés par l’avenir de la cathédrale, Isabelle Damphousse résume les audiences au Téléjournal de l’Est-du-Québec.

Reportage d’Isabelle Damphousse au sujet du dépôt des mémoires à la suite des consultations publiques sur l’avenir de la Cathédrale Saint-Germain-de-Rimouski et des divers projets de reconversion. Le bulletin de nouvelles est animé par Caroline Cyr.

14 groupes et organismes ont soumis leurs idées pour assurer l’avenir du bâtiment religieux.

Un trio d’historiens propose de désacraliser le lieu et d’en faire une bibliothèque et un centre d’archives, un peu à l’image de la maison Wesley dans le Vieux-Québec qui loge une maison de la littérature aménagée dans l’ancien temple Wesley.

En 2016, un comité avait également proposé d’en faire un centre culturel. Un projet abandonné depuis. Un autre groupe, le Regroupement diocésain pour la sauvegarde de la cathédrale, souhaite que l’édifice conserve sa vocation religieuse.

Le 24 novembre 2019, Julie Tremblay revient sur les principaux événements des cinq années précédentes dans le dossier de la fermeture de la cathédrale Saint-Germain-de-Rimouski.

Reportage de Julie Tremblay qui retrace les grandes lignes des cinq dernières années dans le dossier de la fermeture de la cathédrale Saint-Germain-de-Rimouski. Le bulletin de nouvelles est animé par Alexandre Courtemanche.

En 2019, l’archevêché tranche et déclare que la cathédrale aura une vocation mixte.

Depuis, un bras de fer s’est engagé entre l’Archevêché de Rimouski et la Fabrique Saint-Germain. L’Archevêché reproche à la Fabrique de ne pas payer les factures relatives à l’entretien de la cathédrale. La Fabrique réplique qu’elle n’est pas en mesure de le faire, car l’Archevêché ne lui a pas octroyé de président autorisé à signer les chèques.

Si la communauté rimouskoise reconnaît la nécessité de conserver le bâtiment, les projets pour y arriver ne font pas consensus.

La saga judiciaire longue de trois ans entre l’Archevêché et la Fabrique de la paroisse est aujourd’hui résolue.

Depuis la fin de l’année 2022, certains événements ponctuels se sont tenus à la cathédrale, comme un concert et une messe de minuit.

Le classement patrimonial de la cathédrale lui permettra plus facilement d’obtenir des subventions pour sa restauration. En 2020, l'ingénieur Marcel LeBlanc avait évalué les coûts pour la réfection du bâtiment à 2,3 millions de dollars.