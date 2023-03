Le Titan d’Acadie-Bathurst dévoile un chandail spécial honorant la culture mi’kmaw

Le chandail spécial créé par les artistes Mi’kmaq Phyllis Grant et Felicia Mae Galbraith présente un logo avec un loup entouré d’une forêt et d’une lune. Selon le duo mère-fille, ce motif Mi'kmaq représente le voyage de la vie à la mort avec un loup, symbole d’humilité, de travail et de camaraderie.

C’est la première fois que le Titan porte un maillot unique en l’honneur de la Première nation de la région.

Nous sommes fiers que la Première Nation Pabineau s’associe à nous pour une initiative aussi extraordinaire. Non seulement les chandails sont saisissants sur le plan artistique, mais la signification du logo est inspirante , explique par voie de communiqué Bryannah James, coordonnatrice de la Fondation du Titan.

Une initiative du Titan

Le chef de la Première nation de Pabineau, Terry Richardson, sera présent pour la cérémonie d’avant-match aux côtés des membres du conseil et des deux artistes. Il fera la mise en jeu du match pour l’occasion. Pour le chef Richardson, il s’agit d’un honneur de se voir célébrer de cette façon.

Terry Richardson, chef de la réserve de Pabineau, se félicite de cette collaboration avec le Titan d'Acadie-Bathurst. Photo : Radio-Canada

Le Titan nous a approchés et ils nous ont demandé si on était intéressé de faire un chandail. Ensuite on a demandé aux artistes dans la communauté s’ils étaient intéressés. On est chanceux, pour une petite communauté, on a beaucoup d’artistes. Et après quelque mois on est rendu avec notre chandail , affirme avec fierté Terry Richardson.

Ce nouveau chandail fait partie de quelques nouvelles initiatives qui lient la culture autochtone et le sport. Lors du Championnat mondial de hockey junior à Moncton et Halifax, les prix des joueurs du match avaient été conçus par des artistes autochtones.

Travailler ensemble

On est tous dans le même pays, on est tous dans la même province. Il faut qu’on travaille ensemble, on ne peut pas attendre que le gouvernement fasse quelque chose. Et ça, c’est un exemple de qu’est-ce qu’on est capable quand on travaille ensemble , poursuit Terry Richardson.

Pour nous autres, le Titan c’est une équipe de la région et on fait partie de la région. C’est important pour nous autres d’appuyer le Titan comme on peut.

Les chandails seront mis en vente aux enchères en ligne après le match. Le Titan accueille pour l’occasion les Mooseheads d’Halifax.

Avec des informations d’Yvan Roy