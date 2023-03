Les trois coautrices du Rapport du comité d’expertes sur la maîtrise du français au collégial font un constat sans équivoque : « il est temps plus que jamais de passer à l’action », selon elles.

Ce qu’elles ont découvert, après analyse de nouvelles données, c'est que la maîtrise de la langue française à la sortie du secondaire est un gage de réussite des études collégiales. En effet, parmi les étudiants ayant obtenu plus de 75 % à l’épreuve unique de français en secondaire 5, 84 % repartiront du cégep diplômés. Mais à peine un étudiant sur deux ayant obtenu une note plus faible terminera avec succès son parcours collégial.

« Le comité juge que la maîtrise des compétences langagières constitue une pierre d’assise pour la réussite collégiale. » — Une citation de Extrait du Rapport du comité d’expertes sur la maîtrise du français au collégial

Par ailleurs, un étudiant sur quatre échoue à son premier cours de français au cégep. Et les difficultés principales rencontrées lors de l’épreuve uniforme de français, dont le succès est nécessaire à la diplomation au collégial, sont principalement liées à des lacunes en français écrit, confirment les expertes.

Enseigner les notions de français au collégial

La première des 35 recommandations du comité est d'enseigner systématique les notions de langue au collégial, ce qui n’est pas le cas en ce moment. L’enseignement de la langue devrait être enseigné au primaire et au secondaire, mais cet enseignement-là devrait continuer au collégial , explique Marie-Claude Boivin, professeure en didactique du français à l’Université de Montréal et coautrice du rapport.

« La maîtrise de la langue écrite, ça s’apprend bien au-delà du secondaire. Ça se poursuit toute la vie! » — Une citation de Marie-Claude Boivin, coautrice du rapport, en entrevue à Tout un matin, sur les ondes d'ICI Première.

Le rapport recommande également un recours plus généralisé à l’écriture électronique et aux outils de correction numériques et que le personnel enseignant soit mieux formé pour utiliser les outils technologiques disponibles.

Créer un enthousiasme autour de la langue française

Les coautrices indiquent que, pour améliorer la maîtrise de la langue et la réussite des étudiants au cégep, il faut aussi susciter l’enthousiasme des Québécois envers leur langue en la revalorisant, dès le début du parcours scolaire. Une relation positive des élèves à leur langue devrait commencer dès le primaire, s’intensifier au secondaire (...) et se poursuivre à l’enseignement supérieur , écrivent les expertes.

« Le comité croit sincèrement que toute la société québécoise doit renouveler son engagement, avec énergie et enthousiasme, pour que la langue française soit véritablement une richesse présente au cœur de la vie sociale. » — Une citation de Extrait du Rapport du comité d’expertes sur la maîtrise du français au collégial

Des gestes concrets devraient être posés pour que la culture francophone investisse les classes du collégial , ajoute-t-on dans le document d'une centaine de pages.

Un rapport qui a tardé à être rendu public

Godeliva Debeurme, professeure retraitée de l’Université de Sherbrooke, Marie-Claude Boivin, professeure titulaire à l’Université de Montréal, et Lison Chabot, directrice des études retraitée du Cégep de Beauce-Appalaches, avaient reçu le mandat, à l’automne 2021, de formuler des recommandations au ministère de l'Enseignement supérieur pour améliorer la maîtrise de la langue française chez les étudiants au collégial.

La ministre de l'Enseignement supérieur de l'époque, Danielle McCann, était alors préoccupée par la maîtrise du français aux études supérieures.

Les trois expertes ont remis leur rapport à la ministre McCann quatre mois plus tard, en janvier 2022. Mais celui-ci n'a été rendu public que vendredi matin. Ce délai a soulevé des questions de la part de plusieurs acteurs du milieu de l'éducation, impatients de connaître le contenu du rapport et comprenant mal pourquoi celui-ci n'était pas rendu public plus tôt.

Radio-Canada avait formulé à l’été 2022 une demande d’accès à l’information afin d’obtenir un exemplaire de ce rapport, mais celle-ci a été refusée. Selon les motifs invoqués, il s’agissait de documents du cabinet du ministre ou produits pour son compte et les processus décisionnels n'avaient pas été complétés.

Pourquoi la publication du rapport a-t-elle été retardée? C’est une question qu’il faudrait poser à la ministre de l’Enseignement supérieur , a répondu Marie-Claude Boivin, circonspecte.

La nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, commentera le dépôt de ce rapport un peu plus tard vendredi.