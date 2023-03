Miser sur la communauté pour aider les enfants à rester dans leur milieu à Val-des-Sources

Le programme Ma famille, ma communauté vise à protéger les enfants et éviter qu'ils soient retirés de leur famille.

On ne veut pas que les enfants soient retirés de leur milieu et envoyés dans une autre région en Estrie. Le programme vient les maintenir dans leur communauté et, pour moi, c'était essentiel , a expliqué le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant. Ce dernier était de passage dans la région jeudi pour annoncer la mise en place du programme.

Ce sont les familles qui identifient des ressources comme un voisin, un enseignant ou un intervenant d'un organisme communautaire pour les aider en cas de besoin. De l'aide aux devoirs, des activités de stimulation destinées aux enfants ou bien des services en CLSC, sont des exemples de ce qui peut être offert aux familles.

Que dans la communauté il y ait un filet de sécurité et que tous soient bienveillants pour s'assurer de la protection des enfants pour éviter, dans un premier temps, que les enfants nous soient signalés, c'est vraiment la clé qu'il faut travailler , précise la directrice par intérim de la protection de la jeunesse de l'Estrie, Stéphanie Jetté.

Après un projet pilote mené il y a quelques années en Abitibi et en Montérégie, le programme est implanté pour la première fois en Estrie. En place depuis l'été dernier, les intervenants voient déjà les résultats. Selon eux, trois enfants ont pu rester dans leur milieu.

Si on se rend là, on a un succès qui est incroyable. Ça veut dire que la communauté s'est mobilisée autour. Le parent a pu aller chercher des ressources qui vont faire qu'il va être outillé pour que l'enfant puisse rester dans son milieu familial. Ça c'est une réussite en soi , assure la directrice générale de la Maison des Familles, FamillAction, Caroline Payer.

Le programme Ma famille, ma communauté a été mis en place dans 14 régions du Québec. Au total, c’est une enveloppe de trois millions de dollars par année qui sera attribuée par Québec pour l’ensemble du programme à travers la province.

Avec les informations de John Sebastien Naïs