Une Néo-Écossaise remporte un gros lot record de 31 millions de dollars au Lotto Max

Le billet gagnant du tirage du 31 janvier était un cadeau d'anniversaire de son petit-fils, Jeff, a raconté Marie McCarthy.

Elle a confié qu'elle était incrédule lorsque les deux ont vérifié les numéros pour la première fois, ce qui a incité son petit fils à appeler Loto Atlantique pour vérifier le gain.

Lorsqu'il a annoncé la bonne nouvelle, sa première réponse a été oui, c'est ça , raconte Mme McCarthy, toujours incrédule.

« C'est irréel »

Ce gain marque le plus gros prix de loterie jamais décerné dans les provinces des Maritimes. Le plus gros lot jamais remporté dans le Canada atlantique était de 60 millions de dollars à Terre-Neuve-et-Labrador en février 2018.

C'est irréel , a déclaré Mme McCarthy dans un communiqué. Je n'avais jamais vraiment pensé à dresser une liste de rêves, car j'ai toujours cru que je n'aurais jamais l'argent pour les réaliser.

Outre la Cadillac, Mme McCarthy a indiqué prévoir de partager ses gains avec ses frères et sœurs et de rembourser les hypothèques de tous ses neveux et nièces.