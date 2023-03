La banque alimentaire de Drummond peine à répondre à la demande

Réjean Roy n'avait jamais imaginé devoir faire appel au Comptoir alimentaire Drummond pour nourrir sa famille. Ça me permet de rester en vie jusqu'à tant que je puisse m'en sortir un jour , constate-t-il.

J'ai déjà été un professionnel de la santé, la médecine vétérinaire, puis j'ai eu des problèmes de santé. Mon dos m'a lâché, j'ai tout perdu, faillite, etc. Puis comme j'avais déjà été riche, j'avais des biens, donc pas accessible à tous les programmes qui existent, donc vraiment dans la misère , raconte-t-il.

Comme lui, de plus en plus de Drummondvillois sont actuellement contraints de se tourner vers le seul organisme d'aide alimentaire de la région.

Monsieur, Madame Tout-le-Monde, actuellement, ont de la difficulté. Nous, on le ressent ici, au Comptoir alimentaire Drummond , soutient la directrice générale de l'organisme, Véronique Sawyer.

Comparativement aux 1000 personnes qu’il aidait chaque semaine à la même période l'an dernier, le comptoir alimentaire fait aujourd'hui face à une hausse des demandes de dépannage avoisinant le 25 %.

« C'est à peu près 200 personnes de plus par semaine qu'on nourrit. Actuellement, on a de la difficulté à répondre à la demande, non pas pour les denrées, parce qu'avec la récupération alimentaire, ça se passe bien. C'est en termes de personnel. »