Enquête du coroner à l’ancien pensionnat pour Autochtones du Mohawk Institute

L'enquête criminelle sur des tombes non marquées et des enfants disparus au Mohawk Institute de Brantford, à l'ouest de Hamilton, tire à sa fin, et l’accent est mis dorénavant sur l'enquête du coroner, selon le Secrétariat des survivants.

Sa directrice, Laura Arndt, indique que la communauté attend maintenant le rapport final de l'enquête, qui est prévu à l'automne 2023. Elle remercie, dans un communiqué, le groupe de travail de la police pour son aide au cours de la dernière année et demie.

L'enquête du coroner permettra maintenant aux survivants de panser leurs plaies et de tourner la page, plutôt que de rejeter le blâme sur ceux qui ont commis des atrocités au Mohawk Institute, souligne Laura Arndt.

Ce processus permettra aussi aux familles des victimes d'examiner les dossiers concernant leurs proches, ajoute le communiqué.

Les résultats de l'enquête du coroner donneront un meilleur accès aux données et aux informations qui seront découvertes, et seront également une ressource archivistique que les chercheurs et les enquêteurs pourront utiliser par la suite.

Le Bureau du coroner en chef de l'Ontario assure qu'il soutiendra les efforts du Secrétariat des survivants pour découvrir ce qui s'est passé au Mohawk Institute.

De son côté, la Police provinciale de l'Ontario affirme que ses agents continuaient d'examiner un grand nombre d'informations recueillies.

Pour sa part, le Secrétariat des survivants indique qu'il se concentrera pendant les enquêtes du coroner sur quatre éléments principaux : la recherche sur le terrain, la recherche dans les archives, la défense des droits et la commémoration.

L'organisme avait exhorté la Police provinciale à ouvrir une enquête criminelle à l'été 2021, après que la communauté de la première nation Tk'emlúps te Secwépemc, en Colombie-Britannique, a annoncé qu'elle avait découvert 215 présumées tombes non marquées d'enfants qui avaient été arrachés à leurs familles et emmenés à l'ancien pensionnat de Kamloops.

Un groupe de travail conjoint composé de la Police provinciale de l'Ontario, de la Police des Six Nations et du Service de police de Brantford avait alors été formé pour mener l'enquête. À l'époque, le but de l'enquête criminelle était de découvrir qui est mort, comment il est mort et où il est enterré.

Avec les informations de La Presse canadienne