Québec investit dans la formation des employés de Créations ThermoDoor

L’entreprise produit des portes d’armoires en MDF et en thermoplastique sur mesure depuis maintenant 20 ans. Elle vient d’investir 5,6 millions de dollars dans l’agrandissement et la modernisation de ses installations.

La ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain, a annoncé cette aide financière sur place, en plus de visiter l’usine avec la députée d’Abitibi-Ouest, Suzanne Blais.

On vient soutenir la formation afin que les employés qui travaillent sur de nouveaux équipements aient la bonne formation pour utiliser à bon escient ces équipements. Et ultimement, on vient augmenter la productivité de l’entreprise , affirme Mme Champagne Jourdain.

Contrer la pénurie de main-d’oeuvre

Selon la ministre, il est important de soutenir les entreprises qui se tournent ainsi vers les nouvelles technologies, surtout dans le contexte de la pénurie de main-d’œuvre.

« Il n’y a pas une solution unique à la pénurie de main-d’œuvre. Une de ces solutions, c’est certainement l’augmentation de la productivité et ça passe entre autres par l’automatisation. » — Une citation de Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi

Quand on parle d’automatisation comme on voit ici, oui, on investit dans de la machinerie, dans des outils, mais c’est important aussi de soutenir les entreprises dans la formation de leur main-d’oeuvre à l’utilisation de ces outils, de ces nouvelles manières de travailler , souligne Mme Champagne Jourdain.

Le directeur de l'usine, Pierrick Picard Fiset, explique comment sont fabriquées les portes d'armoire en MDF et thermoplastique à la ministre Kateri Champagne Jourdain et à la députée Suzanne Blais. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Tripler les ventes

Au cours de la dernière année, Créations ThermoDoor a doublé la superficie de son usine de Preissac en y ajoutant 15 000 pieds carrés. Les nouveaux équipements lui permettront de tripler ses ventes, tout en facilitant le travail et en réduisant les risques de blessures chez ses employés.

« On ne fait pas de nouveaux produits avec ces équipements. Éventuellement, c’est quelque chose qu’on va vouloir faire, mais pour l’instant, on se concentre sur les produits qu’on fait déjà. Ça va nous permettre de faire en une journée ce qu’on fait en une semaine. Ça va donc accroître vraiment beaucoup notre production. » — Une citation de Marilyne Pelchat, directrice des ventes et du marketing chez Créations ThermoDoor

Dans les dernières années, avec la COVID, on a eu une hausse vraiment importante de la demande, on ne pouvait plus suffire. C’est pourquoi on a fait ces investissements , ajoute Mme Pelchat.

Des formateurs d’Europe

Toutefois, ces nouveaux équipements automatisés nécessitent une formation pour les employés actuels et à venir de l’entreprise. Et c’est là que l’aide de 125 000 $ de Québec devient importante.

Ces machines sont fabriquées en Europe, plus précisément en Italie et en Allemagne. Il existe peu d’entreprises comme la nôtre au Québec. Il y a donc peu de formateurs disponibles. C’est pour cette raison qu’on doit faire appel directement aux formateurs des fabricants des équipements de ces pays. On va aussi former le directeur de l’usine pour qu’on puisse ensuite transmettre la formation sur ces équipements à l’interne quand on aura de nouveaux employés , précise Marilyne Pelchat.

La ministre Kateri Champagne Jourdain et la députée Suzanne Blais discutent avec Marilyne Pelchat, directrice des ventes et du marketing chez Créations ThermoDoor, lors de la visite de l'usine. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Bonnes nouvelles pour Preissac

Pour le maire de Preissac, Donald Rheault, l’agrandissement de Créations ThermoDoor et cette aide financière de Québec sont autant de bonnes nouvelles pour sa communauté.

Ça vient sécuriser nos entreprises, des industries qui veulent s’implanter dans notre communauté, et je pense que ça vient aussi créer une nouvelle dynamique à Preissac. On est tout à fait contents de cette annonce de la ministre , lance-t-il.

Créations ThermoDoor fait travailler plus de 20 personnes à Preissac, un nombre qui pourrait être appelé à croître au cours des prochaines années.