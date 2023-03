Une candidate dont l’appartenance culturelle est mise en doute se retire à l’Î.-P.-É.

La formation politique a reçu des commentaires qui mettaient en doute l’appartenance culturelle autochtone que Mme Simmonds dit avoir.

Ayant été incapables de vérifier les dires de sa candidate, nous avons décidé de prendre des chemins séparés , a déclaré la cheffe du Parti libéral de l’île, Sharon Cameron.

Dans un communiqué le 21 février annonçant que Mme Simmonds briguait l’investiture libérale dans Charlottetown-Winsloe, il était écrit que celle-ci se consacrait à un projet réunissant ses croyances autochtones et spirituelles .

BIPOC USHR , un organisme à but non lucratif de l’Île-du-Prince-Édouard qui se consacre à l'épanouissement des personnes autochtones, noires et de couleur, est de ceux qui ont interpellé la formation politique au sujet de cette candidature.

Nous étions un peu gênés et dérangés par ceci, parce que ça ressemble à un stratagème de dernière minute pour donner une impression de diversité et une bonne image à leur campagne électorale , a déclaré Sobia Ali-Faisal, la directrice générale de l’organisme.

L’intervention du groupe s’est limitée à partager cette opinion avec le Parti libéral, a-t-elle ajouté.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La cheffe libérale Sharon Cameron partageait le 28 février cette photo de sa candidate Jessica Simmonds faisant campagne au centre culturel irlandais à Charlottetown. Photo : Facebook / Sharon Cameron

Jessica Simmonds a été choisie comme candidate à la fin février, et les élections générales ont été déclenchées quelques jours plus tard, le 6 mars.

Elle déclare que personne , dans ce bref intervalle, ne l’a interrogée sur son degré d’appartenance autochtone .

Elle dit cependant que la présidente du Parti libéral de l’île, Katie Morrello, a communiqué avec elle peu après pour lui demander de retirer sa candidature.

Je vais être claire : je suis une femme qui a un héritage autochtone. Mes deux arrière-arrière-grands-parents maternels étaient de descendance autochtone. Je suis membre du Conseil autochtone de l’Île-du-Prince-Édouard depuis 2017, et le Conseil autochtone a effectué des vérifications exhaustives de notre arbre généalogique , a affirmé Jessica Simmonds dans un courriel à CBC / Radio-Canada.

Je ne vais pas spéculer sur la vraie raison pour laquelle on m’a demandé de me retirer. Je ne crois pas que la pureté de la race d’une personne doive être un critère pour être élue, mais peut-être que le choix d’un candidat remplaçant dans [Charlottetown-Winsloe] va répondre à cette question , écrit-elle.

Le Conseil autochtone de l’Île-du-Prince-Édouard a refusé de confirmer les propos de Mme Simmonds à son sujet, ou de commenter plus généralement ce dossier.

Linda Clements, mère de Jessica Simmonds et candidate du Parti progressiste-conservateur de l’île en 2015 dans West Royalty-Springvale, a quant à elle déclaré que sa fille avait effectivement des arrière-arrière-grands-parents maternels autochtones ayant vécu au Nouveau-Brunswick.