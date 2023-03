Hôpital St. Michael’s de Toronto : deux hommes accusés de fraude

Le projet a été approuvé pour l'approvisionnement en coordination avec Infrastructure Ontario en 2011, et à la fin de 2012 l'hôpital et l'agence provinciale ont entamé le processus d'attribution du contrat de rénovation.

La PPO affirme que son bureau des fraudes graves a trouvé des preuves d’escroquerie grâce à l'offre ou la réception de commissions secrètes lors de l'attribution du contrat en 2015.

Selon la police, deux hommes dans la cinquantaine ont été arrêtés et accusés de fraude de plus de 5000 $ et de commissions secrètes, et l'un des hommes a également été accusé de fraude envers le gouvernement.

Les suspects ont été libérés et doivent comparaître devant la Cour de justice de l'Ontario à Toronto le 28 mars.

Le bureau des fraudes graves de la PPO demande à toute personne détenant des informations liées à l'enquête de les contacter.

Avec les informations de La Presse canadienne