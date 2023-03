Vers des consultations publiques sur un registre pour prévenir l’ingérence étrangère

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré plus tôt cette semaine que les détails de la consultation seraient bientôt disponibles.

Dans le cadre d'un tel registre, les personnes qui agissent au nom d'un État étranger pour faire avancer ses objectifs devraient divulguer leurs liens avec le gouvernement qui les emploie.

L'idée est de rendre ces activités plus transparentes, avec la possibilité d'amendes ou même de peines de prison en cas de non-respect.

Le gouvernement a signalé à la fin de l'année dernière qu'il souhaitait entendre des experts et le grand public − y compris des membres des communautés touchées − sur la création d'un registre en suivant l'exemple d'alliés, notamment les États-Unis et l'Australie.

Le gouvernement libéral subit des pressions depuis quelques semaines pour expliquer ce qu'il a fait à propos de l'ingérence étrangère présumée lors des deux dernières élections fédérales, en 2019 et 2021. Des cas présumés d'ingérence ont été révélés par le réseau Global et le quotidien The Globe and Mail et sont basés sur des fuites provenant de sources de sécurité.

Depuis, les appels au déclenchement d'une commission d'enquête publique et indépendante sur l'ingérence étrangère se multiplient. Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé son intention de mandater un rapporteur spécial indépendant qui indiquera la prochaine étape à prendre pour éclaircir les allégations.