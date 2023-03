La plus grande mine d’or du Canada verra le jour en Colombie-Britannique

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a approuvé un permis de construction et d'exploitation d’une mine d'or et d'argent de 44 km 2 dans l'Intérieur de la province. La mine est située à 160 kilomètres de Prince George et sera exploitée par la société Artemis Gold, de Vancouver.

Cette annonce survient trois ans après la signature d'un accord de développement économique et communautaire avec la Nation Dené Lhoosk'uz et la Première Nation Ulkatcho, sur les territoires où se trouve Blackwater.

Les recettes fiscales tirées de l'exploitation de la mine seront partagées avec celles-ci.

La province affirme que les nations ont participé à tous les aspects du projet, de l'exploration à l'obtention des permis, en passant par l'évaluation environnementale, tandis que les propriétaires de la mine et les deux nations ont conclu un accord de participation au projet.

Des centaines d'emplois prévus

La province prévoit que la mine Blackwater va contribuer à hauteur de plus de 516 millions de dollars au produit intérieur brut annuel moyen de la province et pour plus de 47 millions de dollars en taxe minière provinciale annuelle moyenne.

Au cours des 22 années d'exploitation prévues, la province espère que la mine générera un total de 13,2 milliards de dollars pour l'économie de la Colombie-Britannique, dont 2,3 milliards de dollars en recettes provinciales.

Le premier ministre, David Eby, estime que l'approbation de la mine Blackwater est une bonne nouvelle pour les communautés locales.

Le projet d'exploitation de l'or de Blackwater donnera du travail à de nombreuses personnes et créera un large éventail d'opportunités et d'avantages pour les entreprises locales, les communautés et les Premières Nations, tout en garantissant les normes les plus élevées en matière de protection de l'environnement, d'atténuation et de durabilité , indique le premier ministre, David Eby dans un communiqué.

En tout, la mine devrait permettre de créer 450 emplois par an, ainsi que plus de 800 autres emplois durant les phases de construction et d'expansion.

Collaboration avec les Premières Nations

La province dit avoir fait participer les Premières Nations à l'évaluation environnementale du site minier.

Nous continuons de travailler en collaboration avec Artemis Gold, la nation Lhoosk'uz Dené et les gouvernements fédéral et provincial, afin d'obtenir les meilleurs résultats en matière d'atténuation pour tous les Canadiens , indique la chef de la Première Nation d'Ulkatcho, Lynda Price, dans un communiqué.

La mine d'or et d'argent devrait être reliée au réseau de BC Hydro, ce qui signifie qu'elle sera alimentée par une source durable d'hydroélectricité à faible teneur en carbone.

Selon la province, la valeur de la production annuelle du secteur minier de la Colombie-Britannique devrait s'élever à plus de 18 milliards de dollars en 2022, et ce secteur fournit plus de 30 000 emplois dans toute la province.