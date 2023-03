« Pas d’approche mur à mur », dit le ministre Charette pour la protection du caribou

M. Charette présentera sa stratégie en juin. Entre-temps, il a voulu mettre quelques éléments au clair avec des élus régionaux et des acteurs de l’industrie forestière lors de rencontres privées à l’hôtel Château de Roberval. Les cinq députés caquistes, les trois préfets et des maires du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont assisté à ces rencontres.

On ne peut pas ne pas considérer ou prendre la mesure de l’importance de la foresterie dans la région, comme le Lac-Saint-Jean. Puis en même temps, on ne peut pas ne pas prendre en compte l’importance de la biodiversité, notamment, la protection du caribou. Donc, les deux. Il n’y a pas d’opposition, il faut juste faire les choses intelligemment et c’est ce qu’on veut faire au cours des prochaines semaines et des prochains mois , explique Benoit Charette.

Une harde de caribous forestiers Photo : Radio-Canada

La région est divisée quant à la stratégie de protection du caribou. Alors que certains veulent sauver un maximum d'emplois, d'autres s'inquiètent de l'avenir du caribou. Toutefois, le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, Yanick Baillargeon, pense que la cohabitation entre l’industrie et le caribou est possible.

On peut faire les deux. On peut protéger l’espèce et on peut aussi protéger nos communautés forestières parce que c’est le cœur du problème en ce moment. On essaie toujours d’opposer économie et écologie, il faut arrêter de les opposer et les faire travailler ensemble. De toute façon, aller en consultation, c’est déjà un grand pas. Je pense qu’il faut prendre ça positivement , souligne-t-il.

André Guy, maire de Dolbeau-Mistassini, Louis Ouellet, préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, Yanick Baillargeon, préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, Julie Dufour, mairesse de Saguenay, et Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Le ministre précise que la réalité économique de chaque région sera prise en compte dans la mouture finale de sa stratégie de protection.

Il n’y aura pas d’approche mur à mur. Ça nous a été réitéré à chaque fois, ils veulent [les élus régionaux] que les particularités de chacune des régions soient prises en compte. Donc, on va venir personnaliser en quelque sorte la stratégie en fonction de la réalité. Alors la réponse au Saguenay-Lac-Saint-Jean ne sera pas forcément la même réponse qu’on aura à donner en Gaspésie ou en Abitibi-Témiscamingue , précise-t-il.

Vendredi, le ministre Charette participera à une annonce attendue à Tadoussac concernant un agrandissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Il sera accompagné par son homologue fédéral, Steven Guilbeault. Rappelons que ce dernier met de la pression sur Québec pour protéger adéquatement le caribou.

Zec Martin-Valin et motoneiges

Par ailleurs, Benoit Charette, lors de son passage à Roberval, a tenu à préciser certains points concernant la double tarification pour les motoneigistes qui circulent dans la Zec Martin-Valin. Il souligne que des discussions avec la zec ont eu lieu mercredi soir jusqu'à tard et que le conflit va se régler lorsque les différents intervenants du milieu touristique vont se concerter.

Le poste d'accueil de la ZEC Martin-Valin dans le secteur des Monts Valin. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Les zecs ont la possibilité de prendre des décisions. Ce qu'on demande à tous les acteurs du milieu, c'est : "Parlez-vous". Les échos que j'ai eus à la rencontre d'hier ont plutôt permis de faire avancer le dossier et je vais inviter les acteurs à continuer à se parler et à collaborer ensemble pour arriver à une [...] réponse qui est acceptable pour toutes les parties prenantes , conclut-il.

D'après un reportage d'Annie-Claude Brisson