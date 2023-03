Il faut agir pour contrer l’érosion des berges à Trois-Rivières, selon un organisme

L’organisme Bassin Versant Saint-Maurice a révélé jeudi les conclusions de son analyse réalisée au sujet de l’érosion des berges de la rivière Saint-Maurice à Trois-Rivières. Il recommande qu’un suivi de l’érosion ainsi qu'une étude géotechnique soient réalisés afin de vérifier si les décrochements riverains menacent ou non la sécurité des résidents et des bâtiments avoisinnants.

Une biologiste et une géographe ont recensé cet automne une trentaine de décrochements riverains et de foyers d’érosion de part et d’autre de la rivière, entre la rue des Bouleaux et le boulevard des Chenaux.

Certains de ces décrochements sont situés à proximité d’infrastructures résidentielles , peut-on lire dans le rapport. Bassin Versant Saint-Maurice recommande qu’un suivi de l’érosion et qu'une étude géotechnique soit réalisés afin de vérifier si ces décrochements riverains menacent ou non la sécurité des résidents et des bâtiments autour.

C’est la conseillère du district des Rivières qui a mandaté l’organisme de réaliser ce rapport. Pascale Alberhne-Lahaie l'a financé à même ses fonds de recherche.

Une fois qu’il y a de l’érosion ou un décrochement de terrain, c’est irréversible, donc l’important c’est vraiment d’agir en prévention , a expliqué Pascale Alberhne-Lahaie.

Pas d'intervention nécessaire, selon la Ville

La Ville de Trois-Rivières assure avoir déjà sollicité l'avis d'experts, notamment en géotechnique, à plus d’une reprise pour faire l’état des lieux des berges du secteur. Ces derniers sont tous venus à la conclusion que la situation ne nécessitait pas l’intervention de la Ville en ce moment.

En août dernier, des riverains disaient craindre qu’un glissement de terrain ne se produise dans le secteur, après avoir vu une portion du boulevard des Estacades s’affaisser.

Pascale Albernhe-Lahaie précise que son initiative est née des préoccupations de riverains qui constatent des signes d’érosion depuis les dernières années. Accusant la Ville de retenir de l’information, elle s’est tournée vers Bassin Versant Saint-Maurice pour obtenir des réponses.

Des sentiers problématiques?

Des actions devraient également être entreprises pour consolider le sol du boisé des berges, qui est actuellement victime de sa popularité. Il y a une dizaine de sentiers qui se sont formés en un seul été. On voit qu’il y a du déboisement qui se fait vraiment beaucoup , affirme Mme Albernhe-Lahaie.

Selon la conseillère municipale, l’endroit est devenu un accès à l’eau informel très populaire depuis la pandémie. Un constat que fait aussi l’organisme Bassin Versant Saint-Maurice qui recommande dans son rapport de baliser un sentier principal d’accès pour limiter les impacts des visiteurs.

Des mesures proposées pour le Saint-Maurice

L’organisme propose également de mettre en place des mesures pour limiter la vitesse des embarcations motorisées qui naviguent sur l’eau à proximité des berges de la ville.

En période estivale, de nombreux plaisanciers et amateurs de sports nautiques fréquentent la rivière Saint-Maurice. Ainsi, le sapement des vagues engendrées par les embarcations motorisées pourrait aussi contribuer à l’érosion des rives de ce cours d’eau , est-il inscrit dans le rapport.

L’organisme recommande d’ajouter des bouées pour indiquer les zones où la vitesse devrait être réduite, à l’instar de la Ville de Shawinigan qui s’est dotée récemment d’un code d'éthique pour le tronçon de la rivière Saint-Maurice situé sur son territoire.

Avec les informations de Jacob Côté