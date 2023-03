Une cérémonie pour brûler les traumatismes de la COVID-19

La Ville de Toronto célébrera samedi le troisième anniversaire de la pandémie de COVID-19 par un rassemblement commémoratif et une installation d'art public, intitulée The Burn, devant l'hôtel de ville.

Cet événement veut aider les participants à guérir des traumatismes liés à la pandémie au cours des trois dernières années. Concrètement, ils seront invités à graver des intentions d’amour et de guérison sur de petites sphères de cèdre qui seront brûlées lors de la cérémonie du 11 mars.

Le feu a une signification particulière dans le processus de guérison, explique l’artiste autochtone qui participe au projet, Catherine Tammaro. Selon elle, la fumée qui s'élève permet de porter les intentions et prières vers le ciel.

Pour permettre un nouveau départ, il faut faire de la place et évacuer ce que vous retenez [...] nous devons nous en défaire et laisser la place à un renouveau, à de nouvelles possibilités , explique l’Autochtone, gardienne de la foi.

« Toutes les plaies doivent être nettoyées pour cicatriser correctement. [Cet évènement] permettra cette guérison. » — Une citation de Catherine Tammaro, artiste autochtone

Même son de cloche du côté de la conservatrice du projet, Umbereen Inayet, qui voit cet événement comme une sorte de thérapie pour faire le deuil et aller de l’avant. Les participants, dit-elle, seront invités à interagir avec trois foyers où les feux seront consacrés respectivement au lâcher-prise, à la transformation et aux nouveaux départs.

« C’est un projet qu’on lance pour aider les gens à faire le deuil de ce qu’ils ont perdu au cours des trois dernières années de pandémie. » — Une citation de Umbereen Inayet, conservatrice du projet

Pour sa part, le créateur de The Burn, Roger Mooking, souligne que ce rassemblement est une occasion pour les habitants de guérir individuellement et collectivement. En tant que communauté, nous nous réunissons pour [...] nous appuyer les uns sur les autres et pour trouver une voie à suivre.

La cérémonie débutera au coucher du soleil le 11 mars devant l'hôtel de ville et se poursuivra durant 24 heures, après quoi les cendres seront distribuées dans les jardins communautaires de la ville, pour compléter ce processus de renouveau.

Avec les informations d’Anne-Marie Trickey