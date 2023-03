Les durées de séjour aux urgences parmi les plus basses dans l’Est-du-Québec

C'est ce qu'on apprend dans une étude rendue publique jeudi par l’Institut économique de Montréal (IEDM).

La durée médiane du séjour (DMS) à l’urgence au Québec en 2022 a été évaluée à 5 heures 11 minutes, soit 40 minutes de plus qu’il y a quatre ans, lors de la dernière évaluation.

Les régions administratives de l'Est-du-Québec se classent toutes les trois au-dessus de cette donnée provinciale.

Les données qui nous ont permis de réaliser l’étude proviennent du ministère de la Santé et des Services sociaux qu’on a obtenu par demande d’accès à l’information. Et on cherchait à voir l’expérience type d’un Québécois qui se présente dans une salle d’urgence , explique le directeur principal des communications à l’ IEDM , Renaud Brossard.

L’Institut économique de Montréal a choisi d’utiliser dans ses calculs la médiane plutôt que la moyenne pour déterminer l’expérience type d’une visite à l’urgence au Québec. Selon l’ IEDM , la médiane, qui correspond au point milieu d’un échantillon, représente mieux la situation réelle des patients, car elle est moins affectée par les valeurs extrêmes , comme une attente de 48 heures par exemple. La durée médiane du séjour compte le temps d'attente à l'urgence ainsi que la prise en charge.

Cette étude tient compte de l’ensemble des patients qui se sont présentés à l’urgence et qui ont été évalués au triage.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent est la région du Québec où les patients ont le moins attendu à l’urgence l’année dernière, avec une DMS de 3 heures et six minutes. C’est à l’hôpital régional de Rimouski, avec 4 heures et 45 minutes, où le temps d’attente a été le plus long dans la région.

C’est une tape dans le dos et un encouragement parce que ça démontre vraiment le travail que les gens font pour maintenir les soins et services , indique le président-directeur général du CISSS bas-laurentien, Jean-Christophe Carvalho.

Le Dr Jean-Christophe Carvalho est le président-directeur général du CISSS du Bas-Saint-Laurent. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Le CISSS de la Gaspésie suit de près le Bas-Saint-Laurent avec la deuxième position au classement. Sa DMS est de 3 heures et 16 minutes. C’est à l’hôpital de Maria que les patients ont dû s’armer de patience, avec un temps d’attente médian de quatre heures et 13 minutes.

On en est fiers de ces résultats-là et ça met en relief le beau travail fait par nos équipes professionnelles , affirme Maxime Bernatchez, directeur adjoint des soins infirmiers au CISSS de la Gaspésie.

Sur la Côte-Nord, le CISSS de la région se trouve au quatrième rang avec 3 heures 50 minutes. L'hôpital de Sept-Îles cumule le plus long temps d'attente avec une DMS de 5 heures et 45 minutes.

Au moment de publier ce texte, le CISSS de la Côte-Nord n’avait pas été en mesure de répondre à nos questions.

Gestion des ressources efficace

Les CISSS du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine attribuent ces résultats notamment à l’efficacité des services de première ligne dans leurs différents établissements.

Le travail de la première ligne médicale, le travail que les équipes font dans les urgences et dans les hôpitaux et aussi le travail des autres professionnels fait également, ça fait en sorte qu’on est en mesure d’offrir des soins à la population sans nécessairement passer par l’urgence , explique Jean-Christophe Carvalho.

Il mentionne que les services des GMF et du GAP , un service téléphonique de consultation réservé aux patients sans médecin de famille, ont permis une meilleure répartition des patients et une gestion des ressources plus optimale.

Maxime Bernatchez remarque aussi le changement de comportement des patients. Notre population utilise les infrastructures d’urgence à bon escient, donc ils se présentent à l’urgence lorsque c’est vraiment urgent , précise-t-il.

Le temps d'attente s'accentue ailleurs au Québec

L’ IEDM observe que le temps d’attente dans les salles d’urgence au Québec en 2022 s'est accentué comparativement aux données de la même étude réalisée en 2018.

On remarque que même dans les régions où ça va le mieux, la tendance est vers une longue augmentation des temps d’attente, malheureusement , précise Renaud Brossard.

Comparaison des durées médianes de séjour par région Comparaison des durées médianes de séjour par région Région 2018 (DMS) 2022 (DMS) Variation (%) CISSS du Bas-Saint-Laurent 2 heures 44 minutes 3 heures 6 minutes 14,81% CISS de la Gaspésie 2 heures 13 minutes 3 h 16 minutes 29,8 % CISSS de la Côte-Nord 2 heures 24 minutes 3 heures 50 minutes 41, 98% Ensemble du Québec 4 heures 31 minutes 5 heures 11 minutes 15%