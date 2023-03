L’Alberta augmente le financement des conseils scolaires franco-albertains

Les conseils scolaires franco-albertains verront leur financement de base augmenté de 6 %, cette année, tout comme les conseils anglophones.

La subvention pour assurer une éducation francophone équivalente à celle que reçoit la majorité anglophone sera, elle aussi majorée de 6 %, tandis que celle pour la francisation augmentera de 10 %.

Selon le gouvernement provincial, cette enveloppe permettra d’embaucher environ 3000 employés partout en province, que ce soit des professeurs, des aides-enseignants ou des chauffeurs d’autobus.

La présidente de la Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA), Tanya Saumure, accueille favorablement ce nouvel investissement, mais affirme qu’il faudra faire une analyse plus approfondie pour connaître l’impact réel sur le budget des conseils scolaires.

Plusieurs d’entre eux prévoient un budget déficitaire cette année.

Une enveloppe pour le transport scolaire

L’Alberta déboursera aussi 414 millions de dollars pour aider les conseils scolaires avec le transport. La pénurie de chauffeurs et la hausse du prix du carburant ont mis de grandes pressions sur les conseils scolaires et leur budget. Cette pression est accrue sur les conseils francophones, puisqu’ils ne font pas payer les parents pour ce transport scolaire.

La grande raison est que si on chargeait pour le transport, les gens iraient à l'école du coin, car ça coûterait cher. Nos familles font ces sacrifices, d’être longtemps en autobus, pour envoyer leur enfant à l'école francophone. C'est la lentille francophone que le gouvernement doit appliquer pour venir en aide aux besoins spécifiques de l'éducation francophone en Alberta , explique Tanya Saumure.

Le gouvernement va également modifier ses critères pour l’admissibilité des enfants à une subvention pour le financement scolaire. Les enfants de la maternelle à la sixième année y seront admissibles lorsqu’ils vivent à plus d’un kilomètre de leur école, et les plus vieux, à plus de deux kilomètres, plutôt que 2,4 km auparavant.

Ce financement additionnel est une bonne nouvelle, mais c’est le strict minimum que devrait faire un gouvernement , critique la porte-parole néo-démocrate en matière d’éducation, Sarah Hoffman.

Selon elle, le gouvernement conservateur uni n’a pas suffisamment financé l’éducation au cours des trois dernières années, ce qui a augmenté la pression sur la taille des classes et les difficultés des élèves.