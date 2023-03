Le Théâtre Montcalm rassemble et unit les francophones au rural

La troupe Théâtre Montcalm a été créée il y a 33 ans, à la suite d'une invitation du Cercle Molière à faire du théâtre communautaire.

C’est une comédie québécoise de François Boulet et Chantal Cadieux qui est présentée pour ce grand retour,

Place au Soleil! raconte l’histoire de la famille Morin. C’est la veille de Noël et la famille s’apprête à réveillonner en famille.

C’est sans compter sur la mère de Patricia qui débarque sans avoir été invitée par sa fille.

C’est alors un enchaînement de situations cocasses qui conduit finalement toute la famille au soleil, à Cuba.

On vous souhaite le soleil, rire en famille, rire en groupe et juste s’amuser en plein hiver , dit avec enthousiasme le metteur en scène Denis Foidart.

Cette comédie parle aussi de culture en évoquant les traditions de Noël au Canada, notamment avec l’interprétation de chansons de Noël en français par les comédiens.

Il s’agit d'un moment très attendu au rural pour se rassembler autour de valeurs communes.

C'est faire quelque chose en français, faire vivre notre culture francophone dans les petits villages parmi les gens ordinaires , confie Denis Foidart, metteur en scène du spectacle qui suit les aventures de la compagnie depuis sa création.

Les gens viennent de partout, de Saint-Georges, de Saint Léon, de Saint-Pierre, de Saint-Malo, de Saint-Jean-Baptiste, de la ville aussi… , poursuit Denis Foidart.

Denis Foidart participe aux spectacles du Théâtre Montcalm depuis 33 ans. Il est aussi le metteur en scène pour la compagnie de théâtre. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Le Théâtre Montcalm continue à faire rire les familles et à rassembler grâce à la solidarité entre francophones.

Plus de 30 ans plus tard, on est encore là, on réussit à trouver assez de gens pour nous aider à monter des spectacles. Nous sommes tous des bénévoles et les gens sont complètement dévoués , ajoute Julie Legal, présidente du Comité culturel de Saint-Jean-Baptiste.

Place au Soleil! est un spectacle présenté par le Théâtre Montcalm à la salle Centenaire à Saint-Jean-Baptiste les 10, 11 et 12 mars 2023.