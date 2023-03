Record d’inscriptions pour les maternelles 4 ans à l’Or-et-des-Bois

Pas moins de 212 inscriptions ont été recensées jusqu’ici en vue de la prochaine rentrée scolaire, dont 163 uniquement à Val-d’Or. À titre de comparaison, les 17 classes du CSSOB accueillent 173 enfants de 4 ans cet hiver.

Puisque d’autres inscriptions peuvent s’ajouter au cours des prochains mois, le CSSOB devra analyser sa capacité à accueillir tous ces petits élèves.

« Le ratio du ministère est de 17 élèves maximum par classe. Nous avons toujours respecté une moyenne de 14, mais on est à regarder la possibilité de maximiser les groupes. On devra analyser le tout en fonction des capacités d’accueil de chaque école. » — Une citation de Annik Imbeault, directrice des services éducatifs et des services complémentaires au CSSOB

Nous n’avons jamais refusé d’enfants, mais il revient aux centres de services scolaires de se doter de critères de sélection, au besoin. C’est sûr que nous allons privilégier les élèves qui n’ont pas de service de garde ou de CPE. Les autres seront placés sur une liste d’attente en attendant le portrait complet de la situation , précise Mme Imbeault.

Plus que trois écoles

Le développement des classes de maternelle 4 ans est presque complété au CSSOB. Seulement trois écoles de Val-d’Or n’ont pas encore de classe pour les enfants de 4 ans, soit St-Sauveur, Papillon d’Or et St-Philippe de Dubuisson. Les élèves de ces secteurs sont répartis dans les autres écoles.

Notre Plan d’engagement vers la réussite prévoit qu’on ouvre des classes dans toutes nos écoles. On est à trois de l’atteindre, principalement par manque d’espace pour accueillir les élèves. On y travaille pour trouver des alternatives. On doit aussi composer avec la pénurie de personnel, tant pour les enseignants que l’aide en classe , explique Annik Imbeault.