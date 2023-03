Location à court terme : contestation légale face à un nouveau règlement à Lac-Brome 

Plus tôt cette semaine, la municipalité a décrit ce règlement comme étant un nouveau système de permis. Il encadrera les locations à court terme des résidences principales, qui seront permises sur tout le territoire en vertu d’une nouvelle loi provinciale dès le 25 mars, et des résidences secondaires, qui resteront limitées à 17 secteurs touristiques et commerciaux.

Le nouveau règlement est cependant trop permissif, croit Benoît G. Bourgon, avocat et membre fondateur du groupe Vigilance Lac-Brome. Comme rapporté dans La Voix de l'Est, il a envoyé un pourvoi en contrôle judiciaire à la municipalité. Cela représente une demande à la Cour supérieure pour qu'elle intervienne et qu'elle annule le règlement , explique-t-il.

Le problème, c'est que ce n'est pas un règlement de zonage, c'est un règlement administratif qui ne fait presque essentiellement que demander des informations. Alors celui ou celle qui veut offrir en location sa résidence n'a qu'à fournir les informations et l'officier qui reçoit ces informations-là n'a aucun pouvoir pour refuser d'émettre le certificat , avance-t-il.

Le nouveau règlement omet par ailleurs d'imposer des limites aux locateurs, ajoute-t-il.

Ce qu'on veut, c'est que la location de résidences secondaires soit très limitée à certaines zones seulement, et même à l'intérieur de ces zones-là, il faut qu'il y ait des restrictions. Je vais vous donner un exemple très simple. [...] Avec le règlement 599-4 qu'on attaque, on peut avoir 15, 20 personnes [locataires], on peut avoir six autos qui sont stationnées devant la résidence principale ou secondaire, il n’y a aucune limite, il n'y a aucun paramètre , déplore Benoît G. Bourgon.

« Les [17] zones qui ont été identifiées, c'est raisonnable, mais à l'intérieur de ces zones-là, excusez-moi l'expression, c'est un free-for-all. [...] On reste dans un village. On veut garder le caractère paisible, bucolique de la ville de Lac-Brome. » — Une citation de Benoît G. Bourgon, membre fondateur du groupe Vigilance Lac-Brome

Ils ont camouflé le règlement

Le citoyen estime que le nouveau règlement représente une façon de contourner l’application de la loi sur l’aménagement , d’où sa poursuite.

Ils ont camouflé le règlement pour en faire un règlement administratif, qui ne fait pas l'objet d'un référendum [...]. C’est pour ça qu'on demande à la Cour supérieure d'annuler le règlement , soutient-il.

Toutes les informations qu'on avait eues de la Ville par le biais du comité consultatif qui avait été mis en place nous laissaient croire qu'ils procéderaient par un règlement de zonage, puis qu'ils l'adopteraient dans une période de temps suffisante pour permettre aux citoyens qui veulent s’opposer de s’opposer. Mais ils ont décidé à la dernière minute de procéder par un règlement administratif , ajoute-t-il.

Rappelons qu'en juillet dernier, la municipalité avait abandonné l’idée de tenir un référendum dans le cadre d’une autre proposition de règlement, qui aurait permis la location de type Airbnb sur tout le territoire de Lac-Brome. De nombreux citoyens s’opposaient à ce règlement, qui imposait cependant plus de limites aux locateurs.