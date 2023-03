Christine and the Queens collabore avec Madonna sur son nouvel album

Le nouvel extrait en question, To Be Honest, est le premier avant-goût de son 4e album, Paranoïa, Angels, True Love, qui comprendra pas moins de vingt chansons. Ce nouvel opus ambitieux se veut une suite à Redcar les adorables étoiles, sorti l’an dernier.

[Le précédent album] était inspiré de la dramaturgie glorieuse de Tony Kushner et de sa pièce iconique Angels in America , a expliqué le chanteur de 34 ans dans une déclaration.

La suite se présente comme une clé vers une transformation révélatrice; une prière envers soi-même.

Madonna a prêté sa voix à trois chansons de l’album : Angels Crying in My Bed, I Met an Angel et Lick the Light Out, alors que la nouvelle sensation 070 Shake, chanteuse et rappeuse du New Jersey, apparaît sur True Love et Let Me Touch You Once.