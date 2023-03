Deux des trois équipes albertaines atteignent le deuxième tour du Brier

L’Alberta était représentée par trois équipes au Championnat masculin de curling, le Brier, présenté jusqu’à dimanche à London, en Ontario. Le premier tour du tournoi se termine jeudi et deux équipes albertaines font partie des six qui passeront au tour suivant.

L’équipe de Kevin Koe a remporté le Championnat provincial de l’Alberta, ce qui lui confère le titre d’Équipe Alberta.

En vertu de sa deuxième place au classement derrière Matt Dunstone, qui a remporté le Championnat manitobain, Brendan Bottcher participe au tournoi sous le nom d’équipe repêchée numéro 1 (WC1).

L’équipe de Karsten Sturmay, sixième au classement canadien, porte quant à elle l’étiquette de troisième équipe repêchée (WC3).

L’équipe de Kevin Koe, complétée par Karrick Martin, Brad Thiesen et Tyler Tardi, était parfaite jusqu’à son duel face à Matt Dunstone, mercredi.

Après six victoires consécutives, l’équipe albertaine s’est inclinée 9-5 face à celle du Manitoba, dans ce qui a été un match très difficile pour le capitaine Koe.

Malgré ce revers, l’Alberta termine au deuxième rang de la poule A et passera au deuxième tour.

De son côté, Brendan Bottcher a lui aussi été presque parfait cette semaine, ne perdant que son duel face à l’équipe de Brad Gushue, qui représente le Canada en raison de sa victoire au Brier l’an passé.

Bottcher et ses acolytes, Ben Hebert, Brett Gallant et Marc Kennedy, termineront au deuxième rang de la poule B, à moins que le Yukon (Thomas Scoffin) n’arrive à surprendre le Canada lors de leur affrontement, jeudi en fin de journée. Dans ce cas, Bottcher terminerait au premier rang.

Karsten Sturmay, pour qui il s’agit d’une première participation au Brier, a connu une semaine plus difficile, présentant un dossier de trois gains et quatre revers avant la présentation de son dernier match en soirée jeudi.

Sturmay et ses coéquipiers, Glenn Venance, Kyle Doering et J.D. Lind, ont vaincu le Nouveau-Brunswick (Scott Jones), le Yukon et l’Île-du-Prince-Édouard (Tyler Smith), mais se sont inclinés face à Brendan Bottcher, à la Colombie-Britannique (Jacques Gauthier) et à Brad Gushue.,

Le Québec encore en vie

Les jeux sont faits dans la poule A alors que les neuf équipes ont disputé leurs huit rencontres. Le Manitoba, l’Alberta et le Nord de l’Ontario (Tanner Horgan) passeront au prochain tour.

Dans la poule B, l’équipe qui terminera au troisième rang sera déterminée ce soir. Pour l’instant, les équipes de Brendan Bottcher et de Brad Gushue ont leur billet pour les éliminatoires.

L’Ontario (Mike McEwen) occupe provisoirement le troisième rang avec un dossier de cinq gains et deux revers, mais le Québec (Félix Asselin) est tout juste derrière avec quatre victoires et trois défaites.

Une victoire du Québec ce soir contre le Nouveau-Brunswick jumelée à une défaite de l’Ontario contre Karsten Sturmay créerait une égalité en troisième position. On aurait alors droit à un bris d’égalité entre le Québec et l’Ontario.

Lors du duel entre les deux équipes, plus tôt cette semaine, c’est l’Ontario qui l’avait emporté par le pointage de 13-2.