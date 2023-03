Dossier Joshua Schoo : la Cour d’appel annule l’absolution conditionnelle

Le juge James L. Brunton a infirmé, mercredi, la décision, rendue en juillet 2022, par la Cour du Québec.

Il oblige ainsi Joshua Schoo à rester à son domicile en tout temps, du 20 mars au 20 juin. Il sera ensuite contraint de respecter un couvre-feu, du 21 juin au 20 juillet.

Certaines exceptions lui seront accordées durant ces quatre mois, notamment pour assister à des services religieux et à un rendez-vous médical.

Parmi les autres conditions, il sera également interdit à Joshua Schoo de communiquer avec la victime, ce qui implique aussi de ne pas la contacter sur les réseaux sociaux et de ne pas se trouver à moins de 200 mètres de sa résidence. Il ne pourra pas non plus consommer d’alcool ni de drogues récréatives.

Enfin, et pour le reste de ses jours, Joshua Schoo ne pourra pas posséder toute arme à feu prohibée, arme à feu à autorisation restreinte, arme prohibée, dispositif prohibé et [des] munitions prohibées , peut-on lire dans le jugement rédigé en anglais.

Une absolution controversée

À la suite de la médiatisation du dossier, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) avait choisi de faire appel de la décision qui avait été rendue le 27 juillet 2022 par le juge Serge Laurin.

Ce dernier avait accordé une absolution assortie de nombreuses conditions à Joshua Schoo en mettant de l’avant certaines circonstances atténuantes, comme l’absence d’antécédents judiciaires et le fait que ce soit un événement isolé au cours d’un mariage de 17 ans .

Le juge Laurin avait aussi mis de l’avant la protection de la carrière de Joshua Schoo et la possibilité que celui-ci puisse continuer à voyager aux États-Unis, lieu de résidence de sa sœur, et faire du bénévolat dans une église.

Dans cette décision, le juge avait aussi évoqué que les preuves ont montré quelques confrontations entre [les conjoints], mais pas de violence physique , et ce, même si Joshua Schoo avait lui-même reconnu sa violence lors d’une dispute en mars 2021 avec son épouse, qui est la mère de ses quatre enfants.

Certaines exceptions lui seront accordées durant ces quatre mois, notamment pour assister à des services religieux et à un rendez-vous médical. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Marier

Au moment des faits, l’homme venait de réintégrer la maison familiale au terme d’une relation extraconjugale de plusieurs mois. Il avait lui-même encouragé sa conjointe à vivre une telle relation. Mais lorsque son épouse lui a annoncé qu’elle avait rencontré un autre homme, M. Schoo l’a mal pris , pouvait-on lire dans le jugement en anglais, rendu à l’été 2022.

L’homme, qui avait commencé à boire plus tôt dans la journée, a défoncé la porte de la chambre à coucher où la femme s’était réfugiée, s’est assis sur sa poitrine, a tenu un oreiller contre son visage et sa main contre son cou et son visage.

Des enfants du couple ont été témoins de l’agression. Leur fille, alors âgée de 13 ans, a appelé la police, rapportant que son père battait sa mère et qu’il était intoxiqué, comme l’indique la décision.

Cette agression a laissé à la femme plusieurs ecchymoses aux bras et aux poignets, des égratignures aux épaules et de fortes marques rouges à la base du cou.

La décision et les raisons évoquées par le juge Laurin avaient été vivement dénoncées par divers organismes venant en aide aux femmes victimes de violence conjugale.

Avec les informations de Claudine Richard