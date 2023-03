Des temps d’attente en hausse de 25 % dans les urgences de Chaudière-Appalaches

En Chaudière-Appalaches, la hausse est de 24,71 % depuis 2018, ce qui classe la région au 12e rang parmi les 15 régions du Québec.

L'hôpital de Saint-Georges, la pire de la région, compte un temps d'attente médian de 4h55, selon l'IEM.

L'Hôpital de Saint-Georges affiche le pire temps médian pour Chaudière-Appalaches. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Pour Chaudière-Appalaches, ils se sont quand même améliorés d'un rang au classement, mais je dirais que ce n’est pas parce qu'ils se sont améliorés. C'est probablement, je dirais, parce que d'autres ont fait pire , estime Emanuelle Faubert, économiste à l'Institut économique de Montréal et responsable de l'étude.

Le temps d'attente médian a augmenté de 12,29 % pour le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Le pire temps d'attente se trouve à l'hôpital Saint-François d'Assise, avec 5h43.

L'entrée de l'urgence de l'hôpital Saint-François-d'Assise. Photo : Radio-Canada / Nicolas Perron-Drolet

Hausse significative de l'attente sur civière

Selon l'étude de l'Institut économique de Montréal, un patient sur quatre en civière reste plus de 24 heures aux urgences.

« La proportion des gens qui ont passé plus de 48 heures aux urgences sur une civière, ça augmente de 200 %. C'est pas une si grande proportion de la population, convient Mme Faubert. Mais ça va en augmentant. »

« Les gens qui y vont [à l'urgence], y vont plus longtemps. » — Une citation de Emmanuel Faubert, économiste à l'Institut économique de Montréal

Confronté à ses chiffres, le CIUSSS de Chaudière-Appalaches répond que 57 % des patients qui se présentent à l'urgence de l'hôpital de Saint-Georges ne devraient pas s'y trouver.

Au moment d'écrire ces lignes, on constate que 57% des gens qui consultent à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'y déplacent pour des problèmes de santé non urgents (P4 et P5), ce qui ajoute une pression additionnelle sur les équipe s, répond l'organisme. Il est intéressant de savoir que 15% de cette clientèle est réorientée vers d'autres ressources du territoire plus appropriées et ce pourcentage est en constante amélioration depuis les derniers mois.

Le CHU de Québec préfère ne pas commenter les chiffres de l'Institut économique de Montréal. Il n'est pas possible pour le CHU de Québec-Université Laval de commenter une étude sans connaitre l'ensemble de la méthodologie utilisée , répond le porte-parole, Bryan Gélinas.

Québec se défend

Nous sommes conscients que la situation n'est pas facile dans les urgences, mais il y a une tendance encourageante depuis quelques semaines, a répondu le cabinet du ministre de la Santé , Christian Dubé.

Le ministère cite notamment la mise sur pied d'une ligne pédiatrique et du guichet d'accès à la première ligne.

Nous avons aussi implanté plusieurs nouvelles cliniques IPS en quelques mois seulement. Il est aussi important de rappeler que depuis le printemps dernier, ce sont près de 500 000 Québécois de plus qui sont pris en charge par un Groupe de médecine familiale , ajoute le ministère.

Selon des informations de Guylaine Bussière