Projet de coopérative pour une épicerie à Saint-David-de-Falardeau : le comité créé

Cette coopérative d'alimentation pourrait bien voir le jour en 2024 pour remplacer l'ancienne épicerie qui a fermé ses portes l'automne dernier.

Huit personnes, en plus du maire Germain Grenon, font partie du comité, dont les membres ont été présentés sur la page Facebook de la municipalité.

Un mandat a été également donné à la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec pour analyser la faisabilité du projet.

Une séance d’information sur le sujet avait eu lieu le 20 décembre dernier.

Or, malgré la volonté des élus locaux de conserver des services de proximité dans les petites localités, les défis sont souvent nombreux pour y parvenir.

On veut vérifier deux choses, d'abord l'intérêt de la population à se doter d'un marché d'alimentation adéquat et l'autre côté, on veut voir la faisabilité d'un tel projet par rapport aux coûts d'investissement et la possibilité de le faire en coop , a indiqué jeudi Germain Grenon.

C’est sur un terrain vacant situé en face de la pharmacie et de la Maison des jeunes que la future coopérative d’alimentation pourrait voir le jour. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Depuis la fermeture de l'Intermarché en novembre 2022, les citoyens de la municipalité doivent se rabattre sur le dépanneur pour se procurer des aliments ou carrément faire leur épicerie dans une municipalité voisine, ce qui occasionne bien des désagréments.

Je travaille à Saint-Honoré en attendant, mais pour les petites commissions, c'est clair que j'aimerais que ce soit plus proche , a raconté un citoyen.

Par ailleurs, la nouvelle coopérative ne verrait pas le jour dans l’ancienne épicerie, mais plutôt sur un terrain près de la Maison des Jeunes et de la pharmacie à l'entrée du village.

On sait qu'un dépanneur, c'est un dépanneur, ce n'est pas un marché d'alimentation. Nos personnes sont obligées d'aller plus vers Saguenay et d'autres, qui ont des mobilités différentes pour le déplacement, sont obligés de faire des commissions et des choses comme ça , a poursuivi le maire.

La population doit embarquer, dit une spécialiste

Pour la professeure de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) spécialisée en autonomie et sécurité alimentaire, Sabrina Tremblay, l'idée de former une coopérative est pertinente, mais les citoyens devront être au rendez-vous.

Un des buts premiers de ce type d'entreprise, ce n'est pas de faire du profit, mais de servir ses membres et/ou la collectivité. On va mettre ça à l'avant-plan plutôt que juste l'aspect de la rentabilité. [...] Il existe d'autres coopératives d'alimentation dans la région, elles ont des difficultés. Pourquoi? Parce que les gens ne modifient pas leur consommation, leurs préférences d'achat, ils vont continuer d'aller consommer dans des grandes bannières, a exposé la professeure au département des sciences humaines et sociales.

Dans les localités de moins de 1000 habitants, les indicateurs d'occupation et de vitalité des territoires témoignent d'une disparition croissante des services de proximité depuis une quinzaine d'années.

D'autres municipalités dans la région ont d'ailleurs vécu des fermetures d'épiceries et de commerces, comme à Albanel et à Saint-Nazaire.

On est parti de 11 % de municipalités qui n'avaient plus de services de proximité, notamment en alimentation, et aujourd'hui, on est rendu à 25 %. On voit que c'est en augmentation constante et les années pandémiques ont été notables à ce niveau. [...] C'est une spirale descendante. Moins il y a de services, moins les gens sont intéressés, bien moins il y a de vie communautaire et la vie municipale est plus difficile , a-t-elle enchaîné.

Si le manque de personnel explique en partie ces pertes de services, la chercheuse invite le gouvernement à mieux outiller les milieux plus éloignés pour sortir de cette spirale.

D’après un reportage de Roby St-Gelais