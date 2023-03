Des Néo-Brunswickois partent en croisade contre des livres d’éducation sexuelle

Tammy Morrison a récemment lancé une pétition en ligne afin de limiter l’accès à deux livres jeunesse dans les bibliothèques publiques et scolaires. Près de 600 personnes l’ont signée en une semaine.

Cette résidente de Miramichi demande que les exemplaires qui se trouvent dans les bibliothèques publiques soient placés avec les œuvres pour adultes et que ceux qui se trouvent dans les bibliothèques scolaires soient retirés.

Les deux ouvrages en question sont « Sex is a Funny Word » (dont la traduction française s’intitule « Sexe ce drôle de mot ») et Let’s Talk About It (qui se traduirait par Parlons-en).

Le livre Sexe ce drôle de mot s’adresse avant tout aux enfants et parle notamment des parties génitales, de masturbation, de consentement et d'identité de genre. Il est illustré à l’aide de dessins naïfs.

Une page du livre « Sexe ce drôle de mot » Photo : Radio-Canada

Tammy Morrison trouve que les sujets abordés et surtout la façon de les aborder ne conviennent pas du tout à des lecteurs de huit à dix ans (soit l’âge des personnages dans le livre).

Elle affirme qu’il s'agit d'efforts visant à préparer le terrain à d'éventuelles agressions sexuelles. Les passages sur la masturbation et les sensations qu'un enfant peut obtenir en se touchant l’anus sont déplacés, selon elle.

Ce livre montre aux jeunes enfants comment se masturber et comment pratiquer la sodomie. Il leur parle du mot sexy. En gros, selon moi, il désensibilise les enfants à la sexualité , affirme-t-elle en entrevue.

« Let’s Talk About It » s’adresse aux adolescents et aborde des sujets plus matures à l’aide de dessins détaillés. Les auteurs parlent entre autres d’infections transmissibles sexuellement (ITS), de sextage et de pornographie. On y retrouve aussi des conseils pratiques sur la masturbation.

Tammy Morrison et un groupe de personnes demandent que deux livres sur la sexualité soient retirés des rayons jeunesse des bibliothèques publiques et scolaires. Photo : Radio-Canada

Tammy Morrison accroche sur plusieurs passages du livre, dont celui où l’on peut lire que la plupart des ITS sont traitables et elles ne sont pas graves si elles sont diagnostiquées rapidement. Selon elle, ce passage banalise les ITS.

En ce moment, ces livres sont accessibles aux enfants, qui peuvent les lire sur place ou les emprunter. Je pense que leur contenu et les images qui s’y trouvent ne sont pas convenables pour des enfants , dit-elle en entrevue.

Je ne veux pas brûler des livres. Je ne veux pas interdire des livres dans les bibliothèques publiques. On sait comment cela s’est passé au cours de l’histoire , ajoute Tammy Morrison.

Elle affirme qu’elle veut que les parents accordent leur consentement avant que leurs enfants aient accès à ces ouvrages et qu’ils encadrent leur lecture s’ils le souhaitent.

Dépôt d’une demande au Service des bibliothèques publiques

Tammy Morrison ne s’est pas contentée de lancer une pétition. Elle, son mari et leurs alliés ont décidé d’emprunter la voie administrative.

Elle affirme qu’elle vient de déposer une demande de réexamen de « Sex is a Funny Word » et de « Let’s Talk About It » en vertu des politiques du Service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.

L'entrée de la bibliothèque publique de Moncton Photo : Radio-Canada

Tammy Morrison indique qu’elle a emprunté neuf autres livres jeunesse. Elle compte les lire au cours des prochains jours afin de voir si elle les trouve convenables pour des enfants et des adolescents.

La porte-parole du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Geneviève Mallet-Chiasson, indique que des demandes formelles visant « Sex is a Funny Word » et de « Let’s Talk About It » n’ont pas encore été reçues.