Margie Gillis célèbre 50 ans de mouvement avec Old

La danseuse montréalaise Margie Gillis, 69 ans, accueille la vieillesse avec bienveillance. Elle explore cette nouvelle période de vie dans Old, un grand solo présenté à l’Agora de la danse, à Montréal, de jeudi à dimanche.

Avec cette dernière prestation en carrière, Margie Gillis rend hommage à cette tranche d’âge jalonnée de chutes, de guérisons, de pertes, mais aussi de découvertes. Pendant 60 minutes, cette pionnière de la danse moderne invite le public à se réchauffer au foyer de la patience devant la perte physique .

Margie Gillis, chorégraphe et danseuse de renommée internationale, a fondé sa compagnie, la Fondation de danse Margie Gillis, en 1981. Elle a réalisé plus de 150 créations au cours de sa carrière, qui ont été présentées un peu partout dans le monde.

Son spectacle Old est présenté à l’Agora de la danse jeudi et vendredi à 19 h, ainsi que samedi et dimanche à 16 h.