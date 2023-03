Cinq personnes arrêtées mercredi à Jonquière pour du trafic de stupéfiants

Dix perquisitions ont été effectuées dans six résidences et dans des véhicules sur les rues Saint-Dominique, des Étudiants, Saint-Joseph et Bellerive.

L'enquête visait à démanteler un réseau de trafiquants de cocaïne et de médicaments contrefaits opérant à partir de Saguenay. En plus de la distribution locale, le réseau était actif dans les secteurs d’Alma et Roberval, au Lac-Saint-Jean.

Il faut dire que l'enquête qui a débuté il y a plusieurs mois visait à démanteler un réseau de trafiquants de cocaïne et de médicaments contrefaits, plus précisément du Dilaudid , a expliqué en entrevue le sergent Hugues Beaulieu, porte-parole pour la SQ . Le Dilaudid est un comprimé aux effets semblables à la morphine.

Sur la rue Saint-Dominique, les policiers ont arrêté un homme de 44 ans et sa conjointe de 26 ans. Les trois autres hommes arrêtés sont âgés de 45 à 47 ans. Ils ont tous été remis en liberté et devront comparaître ultérieurement pour des accusations liées au trafic de stupéfiants.

Les policiers ont saisi près de 5000 comprimés contrefaits de Dilaudid, environ 130 grammes de cocaïne, du haschich, des comprimés de méthamphétamine et de la psilocybine. Ils ont aussi mis la main sur plusieurs téléphones cellulaires, une carabine de calibre 300 Magnum et un véhicule.

Avec les informations de Julien Boudreault-Gauthier