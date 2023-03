Un redoux hivernal qui fait le bonheur des uns et le malheur des autres

Selon la météorologue Marie-Ève Giguère d’Environnement et Changement climatique Canada, les normales de saison se situent généralement sous zéro à ce temps-ci de l’année.

Le point chaud du Québec en ce moment, c’est la Côte-Nord , ajoute Mme Giguère.

Elle soutient qu’un record a été battu mercredi à Sept-Îles. Le thermomètre est monté à 11 degrés Celsius alors qu’il avait atteint 7,2 à la même date en 1958.

Un anticyclone figé au-dessus de nos régions est responsable des conditions printanières actuelles.

Même si les températures clémentes redonnent le sourire à plus d’un, elles ont néanmoins mis fin abruptement à certains sports d’hiver comme le patin à glace.

De nombreuses patinoires extérieures sont maintenant fermées pour l'hiver. C’est notamment le cas à Sept-Îles et à Rimouski.

Toujours à Sept-Îles, les impacts du redoux sont majeurs pour la station de ski Gallix. Le couvert de neige est devenu trop fragile pour le passage d'une motoneige, et encore moins d'une surfaceuse. Pour nous, ça a un impact catastrophique. On a été obligé de fermer les glissades pour le reste de l'année. Dans la montagne présentement, c'est très mou , explique le directeur de la station de glisse, Loïs Babin.

La saison de pêche sur glace tire aussi à sa fin.

Le président de l’Association des pêcheurs d’éperlans de la rivière Rimouski (APERR), Étienne Gauthier-Dufour, estime qu’il reste quelques jours de pêche. Le pont de glace est en train de tranquillement s’effriter. Je pense que dans les prochains jours, il n’y aura plus de connexion entre la banquise et l’île Saint-Barnabé. À partir de ce moment-là, ça peut décrocher assez vite , mentionne-t-il.

Les cabanes ont été retirées de la banquise la semaine dernière par mesure de sécurité puisque la masse de glace risquait de devenir instable.

En fin de saison, le comité de sécurité de l’APERR effectue jusqu’à deux vérifications par jour pour s’assurer que les conditions ne présentent aucun danger. Ils vont vérifier l’épaisseur de la glace, la marée, les vents, le débit , ajoute le président.

Cette saison de pêche blanche s’est fait attendre, mais M. Gauthier-Dufour estime qu’il est plutôt rare qu’elle prenne fin vers la mi-mars.

« On a eu moins de cabanes, mais on va quand même être capable de couvrir tous les frais de l’Association. On a vraiment eu une belle saison, les gens sont contents. »