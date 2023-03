L’Ontario interdit l’application TikTok sur les téléphones fournis par le gouvernement

L'annonce a été faite jeudi après-midi par le président du Conseil du Trésor, Prabmeet Singh Sarkaria.

Il ajoute dans sa déclaration que tous les membres du caucus du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario commenceront à retirer l'application de tous les appareils mobiles personnels dès jeudi.

Les campagnes publicitaires du gouvernement seront également supprimées du réseau social.

La décision de bloquer l'application TikTok des appareils gouvernementaux et personnels est une approche proactive et préventive pour assurer la protection des données et des réseaux gouvernementaux , explique le président du Conseil du Trésor.

Aucune violation de données ne s’est produite, selon Prabmeet Singh Sarkaria, qui souligne que le gouvernement prend extrêmement au sérieux toutes les allégations et préoccupations concernant l'intégrité des données .

Cette interdiction intervient après que les villes de Hamilton et London eurent demandé à leurs employés d'effacer l'application TikTok de leur téléphone intelligent du travail, tout comme les services de police de Niagara et de Waterloo, notamment.