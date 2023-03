La Ville et l’Université de Lethbridge signent un traité pour la protection des bisons

L’Université de Lethbridge est devenue le premier établissement postsecondaire et la Ville, la première municipalité, à signer le Buffalo Treaty of Cooperation Revival and Restoration, un traité en faveur de la protection et de la conservation des bisons.

Le traité espère honorer, reconnaître et revitaliser la relation entre les peuples et les bisons. Les signataires s'engagent à déployer des efforts de conservation et reconnaissent l’animal comme une ressource spirituelle, économique et culturelle. La signature a eu lieu mercredi lors d’une cérémonie dans le cadre de la semaine de sensibilisation aux cultures autochtones à l'université qui se termine vendredi.

Leroy Little Bear, vice-recteur chargé des relations avec les Autochtones à l’Université de Lethbridge, voit cet engagement de l’université comme un moment de célébration qui devrait interpeller d'autres à faire de même.

« Cela crée un précédent pour d’autres villes, écoles, etc., de faire de même parce qu’à long terme, nous devons faire quelque chose pour notre environnement. » — Une citation de Leroy Little Bear, vice-recteur chargé des relations avec les Autochtones, Université de Lethbridge

Le recteur de l’université, Mike Mahon, affirme qu’il s’agit d’une autre étape dans le renforcement des relations de l’établissement avec les Premières Nations.

Leroy Little Bear, vice-recteur en charge des relations avec les Autochtones, croit qu’il s’agit d’une étape essentielle vers les efforts de conservation des bisons. Photo : Radio-Canada / Ose Irete

Lors de la cérémonie, cinq membres du conseil municipal de Lethbridge, dont le maire Blaine Hyggen, ont ajouté la Ville comme signataire de ce traité, faisant ainsi de Lethbridge la première municipalité à le faire. Appuyer [ce traité] symbolise une occasion de partager des connaissances et d’apprendre les uns des autres dans un esprit de réconciliation , a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le conseil municipal de Lethbridge a voté mardi à l’unanimité pour devenir signataire du traité, à la suite d’une recommandation du Comité permanent des politiques culturelles et sociales.

« Au nom de notre conseil municipal, je suis heureux d’ajouter la Ville de Lethbridge à ce document important. » — Une citation de Blaine Hyggen, maire, Lethbridge

Le document a été signé pour la première fois par sept Nations en 2014. Les premiers signataires comprenaient les Nations Kainai, Siksika et Tsuut’ina de l’Alberta et la Nation des Pieds-Noirs du Montana. Depuis, plus de 20 autres Nations au Canada et aux États-Unis y ont adhéré. Les institutions et les individus peuvent également se joindre en tant que soutiens.

Après la cérémonie de mercredi, de nombreux étudiants et membres de la communauté ont fait la queue pour signer également le traité.

Selon l'organisme Wildlife Conservation Society Canada, il y avait entre 30 et 60 millions de bisons en Amérique du Nord à l’époque précoloniale. L’animal a joué un rôle déterminant dans la formation des écosystèmes des prairies. À la fin des années 1800, la population avait considérablement diminué en raison de la chasse excessive et du massacre aveugle .

Avec les informations de Ose Irete