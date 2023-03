Joe Biden en visite au Canada les 23 et 24 mars

Il s'agit de la première visite en personne de Joe Biden depuis son accession à la présidence. Il sera accompagné de la première dame des États-Unis, Jill Biden. Pendant son séjour canadien, le président américain s'adressera au Parlement.

Selon le communiqué diffusé par le bureau du premier ministre du Canada, les deux leaders en profiteront pour intensifier leur collaboration dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l’action climatique et de l'immigration .

Joe Biden et Justin Trudeau devraient discuter du chemin Roxham, des migrations irrégulières et de l'Entente sur les tiers pays sûrs. Mardi, le ministre fédéral de l'Immigration, Sean Fraser, s'est rendu à Washington pour en discuter avec le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas. M. Fraser dit avoir eu une conversation très productive avec lui.

Ottawa et Washington sont sous pression, puisque de plus en plus de gens choisissent d'entrer dans leurs pays respectifs par des voies d'entrée non officielles.

Lors de la visite présidentielle, le Canada et les États-Unis disent vouloir resserrer leurs liens économiques, spécialement en ce qui a trait à l'économie propre.

Dans un communiqué, le gouvernement Trudeau dit vouloir renforcer la compétitivité et créer des chaînes d'approvisionnement résilientes, notamment en ce qui concerne les minéraux critiques .

Le Canada tente de se positionner comme un joueur clé dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques en raison de ses ressources minières stratégiques dans ce domaine.

Ottawa veut aussi aborder la question de la défense continentale et la coopération dans l'Arctique.