Ottawa critique l’Alberta pour avoir omis de rapporter rapidement le déversement toxique

Le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, accuse l’Alberta d'avoir failli à son obligation de rapporter deux déversements d’eaux industrielles provenant d’un site de sables bitumineux de la région de Fort McMurray.

Selon le ministre Guilbeault, le Régulateur de l’énergie de l’Alberta aurait dû rapporter ces déversements au gouvernement fédéral dans les 24 heures suivant le signalement de l’incident.

« C’est vraiment inquiétant que pendant plus de six mois, le Régulateur [de l’énergie] de l’Alberta n’a pas communiqué avec Environnement et Changements climatiques Canada ni avec les Premières Nations. » — Une citation de Steven Guilbeault, ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique

Selon le ministre Guilbeault, une enquête sur cet incident a été déclenchée par la direction générale de l’application de la loi d’Environnement et Changement climatique Canada.

Le ministère dit avoir été informé du déversement par les populations autochtones locales. L'incident n'a été rapporté officiellement que lorsque le Régulateur de l'Énergie de l'Alberta a publié une ordonnance de protection de l'Environnement, le 7 février.

La première ministre albertaine minimise l’incident

Les Premières Nations crie de Mikisew et Chipewyan d'Athabasca ont dit, mercredi, que la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, minimise les conséquences de ces deux déversements de rejets toxiques.

Plus tôt cette semaine, Danielle Smith a dit que le déversement d’environ 5,3 millions de litres d'eau polluée, provenant d’un bassin de rétention situé sur le site pétrolier de Kearl, qui appartient à la pétrolière Impériale, n’a eu aucune conséquence sur les cours d’eau ou la faune locale. Elle a également critiqué la pétrolière Impériale pour sa lenteur à communiquer le déversement, ce qui a entraîné la diffusion de fausses informations .

Je ne sais vraiment pas pourquoi elle a dit ça , dit Billy-Joe Tuccaro, chef de la Première Nation crie de Mikisew, située en aval du projet minier de Kearl Lake.

Il est vraiment trop tôt pour se prononcer. Les commentaires de [Danielle Smith] sont très inquiétants , dit-il.

De son côté, le chef de la Première Nation Chipewyan d'Athabasca, Allen Adam, dit que les rejets, qui contiennent des niveaux élevés de contaminants comme l’arsenic, sont bien plus qu’un problème de communication.

C’est une catastrophe environnementale que [le Régulateur de l’énergie de l’Alberta] et la pétrolière Impériale ont tenté de cacher et que la première ministre et [la ministre de l’Environnement Sonya Savage] tentent de minimiser , a-t-il dit par voie de communiqué.

Le bureau de la première ministre Danielle Smith n’a pas répondu à une demande d’entrevue.

Mobilisation des communautés

Pendant ce temps, des communautés du nord de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest ont augmenté la fréquence des tests sur la qualité de l’eau et collaborent pour partager leurs résultats.

Depuis l’annonce du déversement, le Conseil métis de Fort Smith a installé de nouvelles stations de surveillance des eaux le long de la rivière des Esclaves, en partenariat avec le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles du territoire, incluant la prise d’eau du centre de traitement des eaux et la rampe de mise à l’eau.

Nous allons surveiller la situation au cours des prochaines semaines et comparer ces données aux données de base précédentes pour voir s'il y a des changements majeurs , dit Jon McDonald, coordonnateur de l'environnement pour la Première Nation.

Le partage de données entre le Conseil métis de Fort Smith est aussi prévu avec la Première Nation Smith Landing et les Premières Nations de Fort Chipewyan. Becky Kostka, Chef des Terres pour la Première Nation Smith Landing, espère être mise au courant si des changements aux données sont observés.

Je suis rassurée par le fait qu'aucune contamination n'a été détectée à Fort Chipewyan [pour le moment] et nous pensons donc que la probabilité que notre eau potable soit contaminée est faible, à l'heure actuelle , dit-elle.

À Fort Chipewyan, la Première Nation Chipewyan d'Athabasca a aussi accentué sa surveillance et la communication avec les communautés avoisinantes. Par contre, une demande d’accès au site de la pétrolière Impériale afin que des consultants embauchés par ces communautés puisse assurer un suivi a été refusée.

La compagnie pétrolière a toutefois autorisé la Première Nation crie de Mikisew à effectuer ses propres mesures sur le site de rejet, selon le chef Billy-Joe Tuccaro. Le chef espère que cet arrangement devienne permanent, et non seulement sur le site de Kearl, mais aussi sur tous les sites de sables bitumineux.

