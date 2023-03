Méganne Perry Mélançon confirme ses intentions pour les prochaines élections provinciales

Elle mentionne que si elle annonce ses intentions si tôt après les dernières élections provinciales, c’est parce que les citoyens lui posent souvent la question.

« C'est vraiment les citoyens qui viennent vers moi pour demander : “bon, est-ce qu'on va te voir dans une prochaine élection?” » — Une citation de Méganne Perry Mélançon, porte-parole nationale du Parti québécois

L'ex-députée affirme que les encouragements qu'elle reçoit sur le terrain lui donnent l'envie de mettre toute son énergie à faire lever la prochaine élection .

La porte-parole nationale du PQ soutient que son but en réaffirmant son intention d'être candidate pour le parti nationaliste n'est pas de venir jouer dans les plates-bandes du député actuel de Gaspé.

La question vient plus tôt que ce que je me serais attendue, alors je réponds de façon bien honnête. Il n'y a pas de cachette et je pense que c'est bien que les gens sachent où je me situe aujourd'hui , ajoute-t-elle.

L'ex-députée raconte que dans le cadre de son poste de porte-parole nationale pour le PQ, elle rencontre toutes sortes de personnes des quatre coins du Québec.

Mme Perry Mélançon précise toutefois qu'il ne s'agit pas d'une annonce officielle de sa candidature.

Un autre candidat au sein de son propre parti pourrait toujours se présenter dans le comté de Gaspé. Ça déclenche[rait] une investiture contestée, donc on aurait une espèce de campagne à l'intérieur auprès de nos membres du parti pour élire le prochain candidat officiel , explique-t-elle.

Avec les informations de Pierre Chapdelaine de Montvallon