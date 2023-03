Zone économique métropolitaine Québec-Lévis : des objectifs d’ici juin

La Ville de Québec, de Lévis, et le gouvernement du Québec annoncent la création d'un bureau coordonnateur dans le but de mettre sur pied une zone économique métropolitaine incluant Québec et Lévis.

L'objectif de ce bureau est de fournir d'ici juin une feuille de route avec de grandes lignes directrices, des échéanciers et des objectifs en vue de développer des liens économiques plus étroits entre les deux villes.

Ce bureau coordonnateur sera composé, notamment, des Chambres de commerce, Québec international et des bureaux économiques de chaque municipalité.

Celui-ci sera financé à 50 % par le secrétariat de la Capitale-Nationale, 25 % par Lévis et 25 % par la Ville de Québec. Le montant alloué à ce bureau n'a pas été dévoilé, jeudi.

On veut faire éclater les frontières. On veut assurer et créer une synergie qui va nous amener plus loin. Un partage des idées, une émulation de ces idées-là pour travailler ensemble dans une perspective régionale , a indiqué le ministre de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien.

On n’est pas ici pour vous dire qu'à partir de maintenant on va s'entendre sur tout, a ajouté le ministre responsable de Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville. À partir de maintenant on va chercher activement ce sur quoi on s'entend. On va chercher activement notre intérêt comme région de Québec-Lévis.

Cette zone économique pourrait même être appelée à grandir dans le temps, selon le ministre Drainville.

« Avec le temps, cette zone économique inter-rives pourra s'agrandir aux communautés aux villes, aux MRC environnantes, si c'est leur volonté. » — Une citation de Bernard Drainville, ministre responsable de Chaudière-Appalaches

La zone pourrait devenir Québec-Chaudière-Appalaches, ou Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches, pourquoi pas. C'est une vision très inclusive du développement qu'on souhaite promouvoir , propose Bernard Drainville.

Dépasser ses propres intérêts

Ultimement, une zone économique métropolitaine Québec-Lévis viserait l'intérêt régional, plutôt que l'intérêt municipal, ajoute le maire de Québec, Bruno Marchand.

La formation, l'attraction de la main-d'œuvre, l'habitation, le transport et l'immigration pourraient faire partie des dossiers portés par cette zone économique métropolitaine Québec-Lévis.

Dans cette perspective, la Ville de Québec pourrait laisser une entreprise s'implanter à Lévis plutôt que sur son territoire si elle peut contribuer au développement économique régional.

C'est où le meilleur lieu pour attirer une telle entreprise ou une autre à partir d'investissements internationaux ou d'investissement nationaux, ce qu'on ne faisait pas. C'est énorme. Notre capacité de se réunir et de se dire : peut-être qu'une entreprise est mieux de s'installer à Lévis que de s'installer à Québec .

« On regarde l'intérêt régional. On dépasse notre intérêt spécifique. C'est où, le meilleur lieu pour que la région en bénéficie? » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Questionné à savoir si Québec pourrait être perdante au détriment de Lévis, Bruno Marchand répond qu'il est trop tôt pour y aller avec une telle hypothèse.

Optimiser le territoire

Le maire de Lévis a cité des exemples où la collaboration régionale pourrait permettre la création d'emploi à Québec.

Il mentionne notamment les investissements de 18 milliards de dollars pour la construction de nouveau brise-glace au chantier maritime de Davie de Lévis.

De nombreuses entreprises devraient venir s'installer près du chantier naval pour bénéficier de ces retombées.

Il faut qu'on s'organise, les deux territoires ensemble, pour voir comment on va accueillir cet immense créneau de développement que va être la construction navale, mentionne Gilles Lehouillier.

En juin prochain, des journées économiques devraient permettre au bureau coordonnateur de dévoiler la suite des choses pour cette nouvelle zone économique.

Julien se défend d'accoucher d'une souris

Le chef de l'opposition à l'hôtel de Ville de Québec doute de l'importance de l'annonce de jeudi. Selon lui, celle-ci manque d'éléments concrets.

« Je trouve que c'est du manger mou. Je ne vois pas trop ce qu'on nous envoie aujourd'hui [...]. » — Une citation de Claude Villeneuve, chef de Québec d'abord

Ça fait partie des choses dont on attend, que les gens qui nous dirigent soient déjà en train de faire. J'ai de la misère à comprendre ce qui nous a été annoncé de nouveau aujourd'hui à part le fait qu'on va se parler , estime Claude Villeneuve.

Claude Villeneuve, jeudi. Photo : Radio-Canada

Le ministre responsable de la Capitale-Nationale a tenté de justifier l'importance de cette annonce, étant donné que les deux villes travaillent conjointement sur plusieurs dossiers depuis des années.

En juin, on veut un livrable [...]. On serait bien mal pris, les quatre, si au mois de juin, on accouche d'une souris. Encore plus si a posteriori, il n'y ait pas un gain net pour tout le monde.

Rassembler pour créer

La Chambre de commerce de Québec accueille favorablement l'annonce de jeudi. Moi ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est des gens de deux régions qui veulent travailler ensemble. Deux villes. C'est une continuité. On va travailler activement. J'ai bien hâte de voir la suite , a réagi Steeve Lavoie, PDG de la chambre de commerce et d'industrie de Québec.

Même son de cloche pour Carl Viel, PDG de Québec international. C'est une volonté de voir, au départ, pour le mois de juin, un tableau de bord. De savoir où l'on se situe comme région sur différents indicateurs.

Troisième lien, talon d'Achille ?

Questionné à savoir si cette collaboration étroite pourrait être mise à mal sur le dossier du troisième lien, le maire de Québec a répondu que non.

Pour l'instant, seul lui n'a pas démontré ouvertement son appui au projet.

On verra où on aboutira chacun par rapport à ce projet-là. Ça ne nous empêchera pas, même si on n’était pas d'accord ultimement [...], on va continuer de travailler ensemble. On va continuer d'axer sur ce qui nous unit .