Une baisse du prix des maisons à venir dans le Nord de l’Ontario?

À l’échelle provinciale, le rapport produit par Randall Barlett et Marc Desormeaux, deux spécialistes de l’économie du mouvement Desjardins, indique que d’ici le deuxième trimestre de 2023, le prix des maisons pourrait baisser de 25 %.

Cette baisse pourrait être la plus forte au pays, et ne se limitera pas seulement à Toronto. Le rapport indique que des villes du Nord de l’Ontario vont aussi être touchées par ces baisses.

Prévision de la baisse du prix des propriétés dans des villes du Nord de l’Ontario d’ici le deuxième trimestre : Parry Sound 36 %

North Bay 30 %

Sudbury 28 %

Sault-Sainte-Marie 28 %

Timmins 20 % Source : Desjardins

Selon l’économiste principal de Desjardins Marc Desormeaux, cette correction du marché est causée par un changement d’habitudes liées à la fin de la pandémie.

Marc Desormeaux est économiste principal au mouvement Desjardins. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Un changement après plusieurs années qui ont été marquées par une forte demande pour des maisons plus grandes et plus loin des centres en raison du télétravail.

Maintenant, on voit moins de télétravail et on voit le retour au bureau, alors, cet effet de demande qui a beaucoup soutenu les prix et les ventes au nord de l'Ontario, ça diminue maintenant , explique-t-il.

Cette baisse des prix pourrait toutefois ne pas rendre les maisons plus abordables pour tout le monde en raison de la hausse des taux d’intérêt.

On a les prix qui baissent, mais on a aussi les taux d'intérêt qui grimpent alors peut-être que le montant est moins qu'avant, mais le taux de service de la dette est plus élevé , explique-t-il.

Il ajoute que cette baisse des prix n’est pas la solution, et que l’offre doit toujours être un enjeu.

C’est vraiment important selon nous, que les décideurs essaient de stimuler l'offre partout en Ontario, pas juste dans la grande ville , ajoute-t-il.

L’offre encore faible dans certaines régions

À North Bay, cette tendance à la baisse est bel et bien observée chez les agents immobiliers selon Andre Purcell, président de l’association de l’immobilier de la région de North Bay.

Selon lui le nombre de transactions immobilières et le nombre de ventes a baissé dans la région au cours des derniers mois, mais il croit que le marché est toutefois resté équilibré en ce qui concerne le prix.

Il est toutefois en désaccord avec l’analyse de Desjardins, et croit qu’il pourrait plutôt voir une hausse du prix au cours des prochains mois.

Andre Purcell croit que le nombre de maisons sur le marché est encore trop faible dans la région. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Nous avons reçu les statistiques pour le mois de février et c’est déjà mieux, le nombre d'annonces a augmenté, le nombre de jours sur le marché a diminué, nous sommes en moyenne à deux mois sur le marché , explique-t-il.

L’offre reste un problème, le nombre d’annonces reste toutefois sur une tendance en baisse au cours des dernières années, c’est une crainte pour les consommateurs , ajoute-t-il.

Il prévoit qu’en mars, après les congés de la relâche, deux scénarios peuvent se réaliser. Chacun d'eux affecterait comment le marché évoluerait dans sa région.

Si notre inventaire de maisons en vente augmente, nous allons nous approcher d’un marché d’acheteurs, donc une baisse des prix, mais si l’inventaire n’augmente pas, nous allons continuer de voir un marché de vendeurs et des surenchères , prédit-il.

Les gens n’ont nulle part où aller alors ils sont inquiets et choisissent de trouver un endroit où aller avant de mettre leur maison à vendre , explique-t-il.

Il croit que la population qui vieillit est aussi en cause, puisque ceux-ci n’ont pas les mêmes besoins.

Tristan Ritchie, qui est agent immobilier pour Lake City Realty à Sudbury, affirme qu’après plusieurs mois de marché refroidi par les hausses successives des taux d’intérêt, les deux dernières semaines ont été plus actives.

Tristan Ritchie croit que la confiance des consommateurs est de nouveau en hausse à Sudbury. Photo : Facebook/Tristan Ritchie-Realtor

Ce qu'on voit, c'est la confiance du consommateur qui augmente dramatiquement en raison de l’annonce qu’ils ne vont pas augmenter les taux d’intérêt d’avantage qui a été faite cette semaine , explique-t-il.

M. Ritchie croit que l’inventaire de maisons à vendre est au plus bas à Sudbury aussi, mais anticipe tout de même une légère hausse des maisons mises en vente au printemps.

J’assume qu'il va avoir plus de maisons sur le marché, mais elles vont se vendre assez vite, donc ce n’est pas comme si on multipliait le nombre de maisons sur le marché. Elles vont se faire acheter pas mal vite donc le nombre de maisons qui va rester sur le marché va être encore bas , explique-t-il.

Avec les informations de Bienvenu Senga.