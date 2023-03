Le CPE La Giroflée de Forestville contraint d’abolir un groupe de huit enfants

Depuis le 6 mars, le CPE n’a plus de remplaçantes disponibles pour s’occuper du groupe, en raison d'un départ en congé de maternité.

La directrice de l’établissement, Marie-Christine Joubert, souligne que cette situation est difficile pour elle et son personnel. On s’attache aux enfants, on comprend les parents.

Elle affirme avoir fait le maximum avec l'aide de son équipe afin de trouver un ou une remplaçante, en vain.

Le Regroupement des CPE de la Côte-Nord rappelle que plusieurs CPE sur la Côte-Nord font face à des difficultés de recrutement, notamment en raison d'emplois mieux rémunérés qui font diminuer le bassin de remplaçants potentiels.

« Présentement, on a des emplois très payants sur la Côte-Nord. On a des emplois qui offrent du temps plein avec peu de qualifications… Donc en ce moment, on en arrache beaucoup au point de vue du recrutement dans nos installations. » — Une citation de Odette Lavigne, directrice du Regroupement des CPE de la Côte-Nord

Cependant, Odette Lavigne est convaincue que des solutions existent. Une des solutions, ce serait minimalement de nous dégager un statut spécial. Un statut de région éloignée qui va faire en sorte que dans nos budgets, on va avoir prévu des montants pour que ces personnes qui font du remplacement [au] pied levé tous les matins, qu’on puisse leur garantir des heures.

Odette Lavigne est la directrice générale du regroupement des CPE de la Côte-Nord. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin