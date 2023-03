Spotify lance une refonte de son application, à l’image de TikTok et Instagram

L’application de Spotify n’est plus un simple lecteur de musique et le géant de la diffusion musicale le confirme avec le remaniement de l’apparence de sa page d’accueil, rappelant tantôt TikTok, tantôt Instagram.

Votre prochaine visite sur l’application Spotify pourrait être bien différente, les deux onglets au haut de l’écran – « Musique » ainsi que « Balados et émissions» – étant désormais des fils d’actualité à défilement vertical en lecture automatique, contenant des pistes musicales, des vidéos de balados, ou encore des photos présentant une liste d’écoute musicale susceptible de vous plaire.

Spotify espère ainsi faciliter la découverte de nouveaux artistes et nouvelles musiques à ses adeptes, à même son écosystème.

L’application de musique a aussi introduit une nouvelle fonctionnalité nommée Smart Shuffle qui est propulsée par l’intelligence artificielle et qui ajoute temporairement à vos listes de lecture des titres choisis selon vos goûts.

Il semble que Spotify cherche à faire un retour sur investissement, l’entreprise ayant misé beaucoup d’argent ces dernières années dans la production de balados et de livres audio, entre autres.

La toile mécontente

Sur Twitter, plusieurs internautes déplorent ces changements, réclamant que Spotify se concentre sur sa mission première : l’écoute de musique.

Des mélomanes préféreraient notamment que le géant suédois mise plutôt sur une meilleure qualité sonore.

La mise à jour de Spotify a commencé à être déployée sur une poignée de téléphones intelligents mercredi, et sera étendue à d’autres utilisateurs et utilisatrices, avec et sans abonnement premium, dans les mois à venir.