STS : 33 % de rabais sur les passes mensuelles pour les plus démunis

Une personne présentant un revenu familial annuel de moins de 26 210 $ bénéficiera d’un rabais sur la passe mensuelle, dont le prix est normalement de 76,50 $. Les critères, qui sont disponibles sur le site web de la STS, stipulent aussi que le seuil est de 33 141 $ pour deux personnes d'un même foyer.

La STS prévoit, avec ce nouveau tarif de 50,50 $ par mois qui touche autant les transports réguliers que ceux adaptés, atteindre 500 usagers, dont 40 % de nouveaux utilisateurs. Il s'agit du même prix que la catégorie Âge d'or.

Les gens de la STS travaillaient depuis un certain nombre d’années. Au niveau des organismes communautaires, c’est une demande qui était faite depuis un certain nombre d'années. Je pense que c’est important que ça se fasse. Alors ce matin, on a souligné l’arrivée de cette tarification-là. Un partenariat avec la communauté, parce qu’on s’entend qu’on va avoir besoin de ces organismes-là. Justement, pour être capable de mettre à bon escient cette tarification-là , explique le président de la STS , Claude Bouchard.

Partenariat avec le communautaire

La Société a travaillé avec le CDC du Roc, le CDC des Deux-Rives et Action Bénévole Chicoutimi-La Baie pour mettre en place le projet. Cette coopération avec le milieu se poursuivra puisque les personnes voulant bénéficier du rabais devront confirmer leur statut social dans un organisme communautaire partenaire. Ils auront ensuite accès à la tarification sociale pour une période de 12 mois.

M. Bouchard précise que d'autres annonces de même nature sont prévues dans les prochaines semaines.